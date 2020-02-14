Конкурсный управляющий «БарнаулПассажирТранса» рассказала о ситуации на предприятии

Новости 14.02.2020 7:30 1101

Конкурсный управляющий ОАО «Барнаулпассажиртранс» (БПТ) Анастасия Метла рассказала «Политсибру» о том, как продвигается банкротство бывшего крупнейшего перевозчика города. По ее словам, кредитор у предприятия пока что только один (Людмила Вшивцева, подавшая иск о банкротстве – прим.ред.), других не заявлялось. На вопрос «Политсибру» о перспективах выхода БПТ из процедуры банкротства Анастасия Метла ответила, что это сомнительно.

Этот вывод косвенно подтверждается и некоторыми другими фактами. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», БПТ выступает ответчиком сразу по семи арбитражным делам на общую сумму 22,2 млн рублей, притом, что в банкротство фирма вошла после получения иска на 1 млн рублей. В качестве истца БПТ фигурирует лишь в одном деле на сумму 16,4 млн рублей (ответчик – мэрия Барнаула).

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В настоящее время все имущество БПТ – это около 70 автобусов. Сейчас рассылаются запросы, возможно, будут выявлены еще какие-то активы компании, но вряд ли крупные.

Кроме того, указывается, что в лизинге у компании находится 11 автобусов ЛиАЗ (2007 года выпуска) и четыре ПАЗа. Залогодержателем выступает ООО «Элемент Лизинг», срок исполнения обязательств БПТ – до 18 мая 2018 года. Договоры помечены как действующие, однако в судебные инстанции заявлений от «Элемент Лизинга» не поступало.

Интересно, что основным владельцем БПТ является ЗАО «Сибирьавтоцентр», занимающийся торговлей автобусами, в том числе, в лизинг. Не вполне ясно, для чего «Барнаулпассажиртрансу» понадобилось обращаться к сторонней организации.

Также, ранее в пресс-службе барнаульской администрации сообщалось, что 10 автобусов БПТ арендовал у муниципалитета, причем арендные платежи добросовестно не вносил. Помимо автобусов, БПТ арендовал у мэрии гаражи для них. Вокруг этого имущества и разгорелись судебные споры между БПТ и администрацией города.

Сколько стоят 70 подержанных автобусов?

Проведенный «Политсибру» беглый анализ цен на подержанные автобусы 2009-2011 годов выпуска показал следующую картину:

ПАЗ – 300-350 тысяч рублей

ЛиАЗ – 400-450 тысяч рублей

Hyundai – 350-550 тысяч рублей

Таким образом, общая стоимость автобусов БПТ составляет приблизительно 30 млн рублей. Впрочем, эта цифра может значительно варьироваться, в зависимости от состояния транспортных средств и наличия спроса на них.

Согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», рынок подержанных автобусов по в 2019 году вырос на 14,3% по сравнению с предыдущим годом. Более половины (52,3%) составляют автобусы «ПАЗ» – за 2019 год их перепродажи составили 12 732 штуки (+16,6%). С большим отставанием от лидера, в тройку попадают российский «ЛИАЗ» (1 924 шт.; +46,2%) и корейский Hyundai (1 883 шт.; +8,3%).

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4 февраля, в тот же день, когда на БПТ было введено наблюдение, один из основных бенефициаров предприятия – депутат Барнаульской городской думы и председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер – был по распоряжению барнаульской мэрии включен в состав комиссии по организации пассажирских перевозок.

5 февраля стало известно, что маршруты БПТ распределены между пятью новыми перевозчиками. Нельзя не отметить, что две из этих пяти компаний возглавляются людьми, чьи имена и фамилии полностью совпадают с именами и фамилиями бывших сотрудников БПТ.

10 февраля на заседании барнаульской гордумы Валерий Касплер заявил о необходимости увеличения субсидирования социальных маршрутов и представил народным депутатам соответствующий проект решения думы. В нем предлагается увеличить начальную максимальную цену муниципальных контрактов для перевозчиков на 2020 год. Цена определяется на основании коммерческих предложений перевозчиков.

11 февраля думский комитет по бюджету, налогам и финансам его рассмотрел и определил, что на реализацию проекта потребуется дополнительно 51,3 млн рублей. В оказавшейся в распоряжении «Политсибру» пояснительной записке указывается, что общественному обсуждению и оценке регулирующего воздействия проект не подлежит. Также отмечается, что антикоррупционная экспертиза не выявила в нем коррупциогенных факторов.

Проблемы общественного транспорта в Алтайском крае

Следует отметить, что проблемы с общественным транспортом в Барнауле наблюдаются не только с крупными автобусами, но и с маршрутками. В минувшем году за маршруты развернулась настоящая борьба, которую неоднократно ранее освещал «Политсибру».

Более того, проблемы существуют не только в краевом центре. Так, 5 февраля состоялось собрание кредиторов муниципального пассажирского автотранспортного предприятия Рубцовска. С перевозчика требуют 1,3 млн рублей. 1,2 млн – это задолженность перед налоговой. На собрании (где присутствовал единственный кредитор – налоговая служба) было принято постановление о прекращении деятельности должника.

Наблюдение на рубцовском ПАТП было введено 20 мая 2019 года. На тот момент предприятие задолжало налоговикам свыше 4 млн рублей.