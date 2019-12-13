Полиция Алтайского края пролила свет на динамику преступности в регионе

Новости 13.02.2020 18:40 404

Число преступлений в Алтайском крае за предыдущий год снизилось по отношению к 2018 году на 3,5%. Их общее число составило 37058. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

Наибольшее снижение

По его словам зафиксировано снижение числа преступлений по большинству видов, в том числе на 20,8% уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; разбойных нападений (на 26,8%; с 534 до 423); поджогов (на 24,6%; с 203 до 153), грабежей (на 23,5%; с 660 до 505), краж (на 5,7%; с 14624 до 13787).

ОПГ

Главный полицейский Алтайского края отметил, что за предыдущий год была пресечена деятельность 194 лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, изобличенных в совершении 75 тяжких и особо тяжких преступлений.

«Мы не обольщаемся»: главный полицейский Алтайского края - о преступности, кадрах и новых вызовах Новости 13.12.2019 8:15 Андрей Подолян дал развернутое интервью "Политсибру" 5421

Наркоситуация

Подолян пояснил, что в 2019 году сотрудниками Главного управления из незаконного оборота изъято 420,1 кг наркотических веществ. Прекращена деятельность 25 наркопритонов.

«Непосредственно органами внутренних дел края расследовано 1938 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, из них 1133 тяжких и особо тяжких деяния, в том числе 185 наркопреступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств», - отметил он.

Экологические преступления

В 2019 году пресечено 66 фактов незаконной охоты, 323 незаконных рубки и 10 фактов уничтожения или повреждения лесных насаждений, 51 факт незаконной добычи водных биоресурсов.

Андрей Подолян рассказал, как проходят поиски пропавших в Новоалтайске подростков Новости 13.02.2020 16:15 Андрей Подолян рассказал, как проходят поиски пропавших в Новоалтайске подростков 22

Преступления в нетрезвом виде или общественных местах

Руководство полиции края отметило и закрепление тенденции падения числа правонарушений, которые совершались в общественных местах. Они уменьшились на 7,3%. На улицах снизилось на 13,4%.

«Следует также отметить уменьшение числа преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков (на 9,1%), несовершеннолетними (на 11,1%), лицами, имеющими криминальное прошлое (на 3,3%), на бытовой почве (на 4,3%)», - рассказал Андрей Подолян.

ДТП

В 2019 году на дорогах Алтайского края количество совершенных дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 3,8% (с 2901 до 2791), число получивших в них ранения, снижено на 3,8% (с 3716 до 3576).

Количество ДТП, совершенных с участием несовершеннолетних (до 16 лет), уменьшилось на 2,5%, 414 детей получили ранения различной степени тяжести, 12 – погибло.

Массовое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе в Алтайском крае. Обновлено Новости 17.01.2020 15:50 Массовое ДТП с погибшими произошло на трассе в Алтайском крае 4317

Убийства

Совместная работа со Следственным комитетом привела к поддержанию на высоком уровне раскрываемости убийств и причинений тяжкого вреда здоровью (92,6% и 99,8% соответственно; Россия – 91,9% и 94,9% соответственно).