АлтГПУ проводит бесплатные консультации для родителей по вопросам воспитания, развития, обучения детей
В АлтГПУ началась реализация проекта «Семья – планета детства». Сегодня в Алтайском крае имеется высокая потребность повышения компетентности родителей в области воспитания, развития, обучения детей; в то же время констатируется низкая доступность психологической, методической и иного вида помощи семьям Алтайского края, имеющим детей.Проект призван помочь в решении этих проблем.
Проект «Семья – планета детства» предполагает проведение консультаций для родителей, а также для семей, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Консультирование осуществляют 37 специалистов, в число которых входят эксперты АлтГПУ, а также педагоги-психологи детских садов, школ, центров дополнительного образования Алтайского края.
В течение года квалифицированную помощь получат более 10 тысяч граждан Алтайского края по проблемам профилактики вредных привычек, зависимостей; вопросам детско-родительских отношений, психологического здоровья; реализации прав детей; сопровождения семей по вопросам социализации, самореализации и профессионального выбора ребёнка, выявления его способностей и одарённости; консультирование родителей детей с особыми образовательными.Это стало возможным благодаря победе в конкурсе грантов, предоставляемых в рамках господдержки некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Алтайского края.
Специалисты учебно-консультационного центра «Мир детства» в рамках проекта оказывают консультативную помощь по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, кабинет 512, телефон для записи на консультацию (3852) 205848, e-mail: mir_detstva_altgpu@mail.ru Родители могут получить дистанционную консультацию по скайпу.