АлтГПУ проводит бесплатные консультации для родителей по вопросам воспитания, развития, обучения детей

Новости 13.02.2020 16:40 261

В АлтГПУ началась реализация проекта «Семья – планета детства». Сегодня в Алтайском крае имеется высокая потребность повышения компетентности родителей в области воспитания, развития, обучения детей; в то же время констатируется низкая доступность психологической, методической и иного вида помощи семьям Алтайского края, имеющим детей.Проект призван помочь в решении этих проблем.

Проект «Семья – планета детства» предполагает проведение консультаций для родителей, а также для семей, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Консультирование осуществляют 37 специалистов, в число которых входят эксперты АлтГПУ, а также педагоги-психологи детских садов, школ, центров дополнительного образования Алтайского края.

В течение года квалифицированную помощь получат более 10 тысяч граждан Алтайского края по проблемам профилактики вредных привычек, зависимостей; вопросам детско-родительских отношений, психологического здоровья; реализации прав детей; сопровождения семей по вопросам социализации, самореализации и профессионального выбора ребёнка, выявления его способностей и одарённости; консультирование родителей детей с особыми образовательными.Это стало возможным благодаря победе в конкурсе грантов, предоставляемых в рамках господдержки некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Алтайского края.