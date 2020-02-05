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Генпрокуратура поручила проверить действия конкурсного управляющего «Холидея»

Новости
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Генпрокуратура поручила проверить действия конкурсного управляющего банкротящегося новосибирского ритейлера «Холидей» Трофима Кузнецова по обращению бывших поставщиков сети. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

«Заместителю прокурора Новосибирской области поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать о результатах», — говорится в официальном ответе Генпрокуратуры РФ на запрос издания.

Коллективное обращение в ведомство направлено от бывших поставщиков и партнеров «Холидея», возмущенных действиями конкурсного управляющего Трофима Кузнецова, подавшего в арбитраж несколько сотен заявлений по оспариванию состоявшихся сделок между поставщиками и «Холидеем».

Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Поставщики возражают, что о грядущем банкротстве не знали и деньги получали в рамках рутинной работы за поставленные товары.

По их мнению, действия Трофима Кузнецова недобросовестны и направлены на создание условий к выведению активов компании. По мнению бизнесменов, в действиях Скороходова и Кузнецова могут содержаться признаки преступлений по ряду статей УК.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Максим Стрелковский

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