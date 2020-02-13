Андрей Подолян рассказал, как проходят поиски пропавших в Новоалтайске подростков

Новости 13.02.2020 16:15 22

Полиция продолжает в усиленном темпе искать пропавших подростков из Новоалтайска 16-летнего Дмитрия Думчева и 18-летнюю Оксану Руденко. Об этом на пресс-конференции рассказал глава ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

Как проходят поиски?

По его словам, на сегодняшний день оперативники, волонтеры, МЧС, кинологи с помощью спецоборудования и собак-ищеек уже обыскали более 40 кв.км. Ежедневно в операции принимают участие около 60 человек.

Отметим, что ускорить поиски пропавших детей ранее призвал глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин.

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Не ждать, а сразу идти в полицию

Подолян не исключил того, что на ход следствия и отсутствие результата могло повлиять и позднее обращение к оперативникам. Отметим, что подростки пропали 7 января, а информация о пропаже дошла до полиции 12 января.

«Сначала к нам обратились по факту пропажи девочки, затем бабушка заявила о пропаже мальчика. Также поиск осложнен обилием снега, из-за чего, в случае, если дети могли замерзнуть, то найти их проблематично. Надо понимать, что при пропаже человека нужно обращаться сразу. Сегодня не нужно ждать три дня. Особенно в случае пропажи детей. Ребенка не нашли в течение часа, значит объявляется общая тревога», - рассказал главный полицейский края.

Он привел пример, когда люди пришли в полицию спустя три дня после того, как их родственник ушел из одного села в другое. В итоге был найден замерзший труп.

«Если бы сразу сообщили, то нашли бы, как это было не так давно с бабушкой, которую обнаружила транспортная полиция, после того как практически сразу сообщили о ее пропаже», - отметил Андрей Подолян.

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Самоубийство подозреваемого

В середине января правоохранительные органы задержали подозреваемого в пропаже подростков, однако допросить его не удалось. По информации СМИ он отпросился в туалет, где совершил суицид. Именно Подолян поручил провести внутреннюю проверку.

«Да, эта проверка все еще идет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Интересно то, что человек тот не вызывал никаких опасений. С ним уже беседовали. Он спокойно приехал в отдел для допроса. Мы способствуем следователям в расследовании», - подытожил он.