В сети появилась петиция против продажи Барнаульского аэропорта

Новости 13.02.2020 15:55 530

На портале change.org появилась петиция, авторы которой требуют сохранить Барнаульский аэропорт в собственности Алтайского края. На момент публикации материал под документом подписались более 30 человек.

В настоящее время правительством Алтайского края рассматривается возможность передачи контрольного пакета акций компании "Новапорт". В свою очередь новый собственник в этом случае возьмет на себя расходы по строительству нового терминала аэропорта.

Как сказано в тексте петиции (руку к которой, возможно, приложили действующие сотрудники авиапредприятия "Алтай"), с 2007 года аэропорт Барнаул "динамично развивается". В настоящее время предполагается строительство международного аэровокзала. Последние годы аэропорт стабильно обслуживает более 500 тысяч пассажиров в год.

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Однако с учетом благосостояния населения Алтайского края это количество является почти максимальным. Реконструкция не увеличит пассажиропоток. Привлечение новых перевозчиков возможно при рентабельности рейсов, этого может добиться аэропорт самостоятельно при поддержке краевого правительства, уверены авторы петиции. Кроме того, они напоминают, что аэропорт является крупным налогоплательщиком.

При передаче контрольного пакета акций компании "Новапорт" будет потерян контроль над аэропортом. Новый собственник сможет осуществлять контроль за получением прибыли и распоряжаться ей по своему усмотрению.

На обновление терминала необходимо около 2,7 млрд рублей, однако это будут кредитные средства, полученные аэропортом за счет залога недвижимого имущества и основных средств. Возврат кредита обременителен - уплата процентов, погашение основного долга. Средств не останется для улучшения материально-технической базы, выплаты зарплаты.

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"Обещания компании "Новапорт", останутся только обещаниями, которые ни к чему не обязывают, - считают составители документа. - Реконструкцию и строительство возможно провести при непосредственном участии и поддержки всех начинаний со стороны правительства Алтайского края".

Интересно, что публикация письма совпала по времени с открытием нового зала прилета для пассажиров международных линий. Зал площадью 400 кв. м оснащен современной системой обработки багажа. Помещение позволит разместиться прибывающим пассажирам международных рейсов и значительно сократит время их обслуживания, говорится в сообщении аэропорта. Новое оборудование оценивается примерно в 10 млн рублей.