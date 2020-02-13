Садить тополь, переходить на газ. В Барнауле обсудили, как добиться чистого воздуха

Новости 13.02.2020 15:10 1666

Барнаул уже несколько лет держит высокие позиции в рейтинге городов России с самым загрязненным воздухом. Причины сложившейся ситуации и способы ее решения обсудили общественники, экологи, представители научного сообщества и ресурсоснабжающих компаний в рамках круглого стола. Представители администрации Барнаула на обсуждение придти не смогли.

В рамках беседы были подняты проблемы зеленых зон краевой столицы, загрязнений атмосферы автомобилями, большое число выбросов с предприятий и частного сектора и перспектива газификации.

Мнение Минприроды Алтайского края

Заместитель начальника отдела экспертизы и нормирования Татьяна Буторина объяснила, что нахождение Барнаула в Топ-30 городов с самым грязным воздухом говорит о его географическом положении. Другими словами, краевая столица располагается в низине, что усложняет циркуляцию кислорода.

«Еще одной причиной является транспорт, количество которого постоянно растет. Наибольшее количество выбросов у нас идет в часы пик. Не стоит забывать и про частные дома, которые отапливаются каменным углем. Здесь в отличие от пробок в центре города ситуацию решает переход на газовое отопление», - рассказала Буторина.

По ее словам, Минприроды края постоянно проводит государственный экологический надзор региональных предприятий. На учет ставятся те объекты, которые несут наибольший вред для воздуха в городе. В течение 2018-2019 годов на учет было поставлено порядка 600 организаций.

«В 2018 году было зафиксировано выбросов на 50 тысяч тонн. На каждого жителя города пришлось 73 кг загрязняющих веществ и это только от предприятий. О транспорте и частных домах речь не идет», - пояснила Татьяна Буторина.

Две самые опасные территории

Тему продолжила развивать начальник комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды Алтайского гидрометцентра Кира Шутова. Она пояснила, что на сегодняшний день невозможно определить степень загрязнения, которое идет от транспорта и если предприятие можно проверить, то эффект от автомобилей можно рассчитывать только косвенно.

«Жители Барнаула редко когда находятся на одном месте. Чаще всего происходит то, что живем мы в одном месте, а работаем в другом. Степень воздействия на здоровье всегда разная. Есть выбросы с ТЭЦ, у которых высокие трубы, создающие более широкое рассеивание. Но одни из самых проблемных источников выбросов являются печи частного сектора. Большая его часть присутствует на «потоке» и в центре города. Именно эта «котловина» отличается огромным числом застойных процессов. Выброшенные в атмосферу вредные вещества, никуда не уходят, а остаются в том же пространстве», - отметила Шутова.

Она дала понять, что кроме своих выбросов на территорию «скатываются» и выбросы с других районов по принципу воронки.

Вырубка деревьев

Кира Шутова отметила, что распространенное мнение о необходимости большого числа деревьев для улучшения состояния воздуха имеет ряд примечаний. Она привела пример с вырубкой зеленых насаждений на Ленинском проспекте. Там были вырублены тополя, которые давали большое количество пуха, от которого страдали горожане.

«С одной стороны это минус, так как тополь это очень мощный зеленый фильтр. Его способность очищать воздух очень высока. С другой стороны отсутствие деревьев сказалось на продуваемости проспекта Ленина. В итоге концентрация вредных веществ снизилась», - пояснила представитель Гидрометцентра.

Самый вредный период

Эксперты сошлись во мнении, что наиболее неблагоприятный период для экологии города – зима. Именно тогда деревья оголяются, в частном секторе начинают активно топить печи и гололед на улицах замедляет дорожное движение, провоцируя пробки.

Какие могут быть решения?

Участники круглого стола обсудили перспективу застройки частного сектора многоквартирными домами. Однако, общественники предостерегли, что активное строительство и рост числа квартир приведет к увеличению числа автомобилей, которое создает реальную угрозу транспортного коллапса. В итоге, и эта идея была подвергнута сомнению.

Несмотря на различие позиций, все единодушно согласились, что газификация частного сектора сможет существенно смягчить обстановку. Высказаться попросили генерального директора ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Романа Правдина. Он поведал, что основной этап газификации столицы Алтайского края был произведен с 1995 по 2005 годы.

«Сейчас работаем, чтобы у муниципальных властей сложилось понимание, что газификация частного сектора положительно скажется на экологии. Особенно центра города. Также информируем потенциальных потребителей. Нужно продолжать прокладывать от магистралей уличный газопровод, чтобы он был доступен каждому дому», - сказал Правдин.

Он подчеркнул, что монтаж газового оборудование в частный дом, удовольствие не из дешевых, но в долгосрочной перспективе экономятся большие средства.

«Оборудование можно установить от 20 тысяч и больше. Все зависит от модификации и площади дома. Мы заключили соглашение с «Россельхозбанком», который для этих целей готов выдавать кредиты на газификацию по заниженным процентам. Еще ни один наш клиент не передумал. Они очень рады, что проблемы с покупкой дров, качественного угля, его транспортировкой, растопкой печи исчезли», - добавил представитель компании.

Кроме того, он рассказал, что коэффициент полезного действия от печи в среднем составляет около 50%, когда КПД газового оборудования составляет около 90%. Это, по его словам, позволяет самостоятельно регулировать температуру в доме, вместо того, чтобы топить печь дважды в день. Для малообеспеченных семей Минфин готов предоставить субсидию до 20 тысяч рублей на приобретение оборудования.

К чему стремиться?

По итогам обсуждения спикеры признали необходимость улучшения связи между координирующими службами и администрацией Барнаула. Также они призвали смотреть на пример других регионов, которые переходят на электронные или иные экологичные виды личного и общественного транспорта. Со стороны Минприроды поступило предложение собраться на уровне администрации Барнаула и собрать межведомственную комиссию с Росприроднадзором и Роспотребнадзором для более детального анализа проблематики и поиска решений.