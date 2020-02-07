Каждый седьмой участок в Алтайском крае снят с кадастрового учета

Новости 13.02.2020 14:30 327

К концу 2019 года Кадастровой палатой Алтайского края с учета снято более 96 тысяч участков (Всего по РФ – свыше 630 тысяч).

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Причиной снятия может стать как преобразование участка собственником (раздел, объединение или перераспределение), так и другие факторы.

Так, участки, прошедшие кадастровый учет до 1 января 2017 года, но на которые не проводилась регистрация прав, будут сняты с учета, если до 1 марта 2022 года на них не будет зарегистрировано право собственности. На земли, учтенные после 1 января 2017 года также требуется регистрировать право собственности, иначе они будут сняты с учета через пять лет.

Отдельный момент – записи об участках, внесенные в госреестр до 1 марта 2008 года. Их могут снять с кадастрового учета в случае отсутствия документов, разграничивающих или подтверждающих возникшее ранее право на земельный участок (договор, распоряжение и т.п.), либо документально подтвержденное отсутствие на таких участках объектов недвижимости.

«Для того, чтобы земельный участок не сняли с кадастрового учета, необходимо вовремя зарегистрировать право собственности на него. Оформленное должным образом право - это возможность распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению в дальнейшем — продать, подарить, оставить в наследство, сдать в аренду и т.д.», - обращает внимание жителей края Дмитрий Комиссаров.

Если к моменту подачи заявления участок уже будет снят с кадастрового учета, в регистрации права собственности будет отказано, и решать вопрос о принадлежности участка придется уже в суде. Снятые с учета земельные участки получают статус свободных (неразграниченных) и переходят в распоряжение уполномоченного органа местного самоуправления, то есть, могут быть предоставлены гражданам и организациям в собственность, пользование или аренду.

Особое внимание стоит обратить на земельные участки, полученные в наследство. Именно в таких случаях может выясниться, что записи о правообладателе «старого» участка в ЕГРН нет или участок уже снят с учета.