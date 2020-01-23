Анатолий Локоть раскритиковал отмену партсписков на выборах в горсовет Новосибирска

Новости 13.02.2020 13:50 408

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает неправильным переход со смешанной на мажоритарную систему выборов в горсовет Новосибирска.

"Как член партии КПРФ я считаю это решение неправильным, ошибочным. Вызывают удивление те партии, депутаты от которых избирались по спискам и голосовали за это решение, - цитирует мэра "Интерфакс". - Это шаг назад в развитии политической системы".

Накануне горсовет Новосибирска на сессии внес изменения в Устав города, отменив выборы депутатов по партийным спискам, следующие выборы пройдут уже по новой системе - будут избираться 50 депутатов по одномандатным округам.

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Действующий созыв горсовета избирался по смешанной системе: 40 депутатов по одномандатным округам и десять - по партспискам. В его составе 33 "единоросса", в том числе четыре - по спискам, 12 представителей КПРФ (из них четыре "списочника"), один "списочник" от "Справедливой России", два представителя ЛДПР (один из них избран по списку). Также в составе горсовета - два независимых кандидата.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возглавляющий областной комитет КПРФ, выступал против отмены партсписков на выборах в горсовет.

Выборы в горсовет Новосибирска должны пройти в сентябре 2020 года.