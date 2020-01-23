Анатолий Локоть раскритиковал отмену партсписков на выборах в горсовет Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает неправильным переход со смешанной на мажоритарную систему выборов в горсовет Новосибирска.
"Как член партии КПРФ я считаю это решение неправильным, ошибочным. Вызывают удивление те партии, депутаты от которых избирались по спискам и голосовали за это решение, - цитирует мэра "Интерфакс". - Это шаг назад в развитии политической системы".
Накануне горсовет Новосибирска на сессии внес изменения в Устав города, отменив выборы депутатов по партийным спискам, следующие выборы пройдут уже по новой системе - будут избираться 50 депутатов по одномандатным округам.
Локоть предложил избирать глав городов-миллионеров
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возглавляющий областной комитет КПРФ, выступал против отмены партсписков на выборах в горсовет.
Выборы в горсовет Новосибирска должны пройти в сентябре 2020 года.