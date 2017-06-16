Руководитель барнаульской фирмы «ТурЛидерПлюс» предстанет перед судом

Новости 13.02.2020 13:15 473

В Барнауле будут судить руководителя туристической фирмы ООО «ТурЛидерПлюс», которая похитила путем обмана денежные средства граждан в сумме около 6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

В качестве потерпевших граждан оказалось 30 человек. Руководитель фирмы Дарья Праведная обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая осуществляла продажу туристических продуктов гражданам, получала от них денежные средства, создавала видимость бронирования туристических продуктов, привлекая граждан выгодными условиями, в том числе, низкой ценой по сравнению с другими туристическими фирмами, оказывала помощь в осуществлении займов в кредитных организациях. Однако выполнять взятые обязательства она не собиралась.

Потерпевшим причиненный ущерб не возмещен. В ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски, которые будут рассмотрены в процессе суда.

Дело рассмотрят в Октябрьского районном суде Барнаула.