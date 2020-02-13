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Мишустин предложил кандидатуры алтайских строителей в краевой парламент

Новости
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12 февраля, на собрании Союза строителей Алтайского края, председатель его правления Александр Мишустин назвал кандидатов, которые могли бы представлять интересы строительной отрасли в региональном заксобрании.

По мнению Мишустина, которое присутствовавшие представители отрасли не оспаривали, интересы строителей в АКЗС могли бы лоббировать директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов, главный инженер «Селфа» Александр Жокин, коммерческий директор «ЖБИ Сибири» Кирилл Овсянников и директор «Барнаулгражданпроекта» Андрей Отмашкин.

Мишустин отметил, что список можно и нужно дополнять. Присутствовавший на совещании глава алтайского Минстроя Иван Гилев поддержал идею, сообщив, что представители других отраслей на депутатских заседаниях присутствуют, а строителей не хватает.

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Автор: Максим Стрелковский

Фото: pixabay.com

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