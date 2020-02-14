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Happy Frank's day. В Барнауле появился новый мэр

Новости
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Первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк одержал победу в конкурсе и занял на ближайшие 5 лет пост мэра краевой столицы. Голосование состоялось в пятницу, 14 февраля. Обращает на себя внимание, что в ходе процедуры свои кандидатуры сняли сразу три человека - Андрей Крылов, Сергей Шумов и Владимир Барсуков.

По существующему положению голосовать за кандидатов в мэры могли только депутаты Барнаульской городской Думы. Всего народных избранников 40 человек. По три депутата от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», остальные – единороссы (31).

Голосование проходило в открытой форме, в связи с чем все депутаты «партии власти» проголосовали за Франка, обеспечив ему большинство. Депутаты-коммунисты проголосовали за своего кандидата Елену Хрусталеву, а либерал-демократы отдали голоса за Алексея Скосырского.

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Эсеры, как ранее и обещали, бойкотировали выборы, продолжая настаивать на необходимости всенародного избрания мэра Барнаула.

Остальные кандидаты - Алексей Шипунов, Василий Часовских и Артем Зеров не получили ни одного голоса.

Таким образом, после отставки бывшего мэра Сергея Дугина в августе прошлого года, новым градоначальником стал Вячеслав Франк. Его полномочия закончатся в феврале 2025 года.

Подробный репортаж с заседания читайте сегодня на "Политсибру".

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Автор: Александр Ламберт

Фото: Андрей Каспришин

Комментарии (1)

1000

горожанин

и что кого "благодарить" за такую подачу.... еще 5 лет полной ж.... в барнауле

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