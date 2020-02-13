43-летняя выпускница алтайского «политеха» стала замглавы Минэкономразвития

Новости 13.02.2020 12:05 3767

Председатель правительства Михаил Мишустин 11 февраля назначил замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно данным Минэкономразвития, ранее Илюшникова занимала должность заместителя начальника экспертного управления администрации президента России.

С 1998-го работала в компаниях реального сектора экономики. В 2002—2012 годах занимала различные должности в Министерстве экономического развития России, в том числе возглавляла отдел налогового стимулирования, была заместителем главы департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.С 2012-го работала в администрации президента на позициях референта, заместителя начальника экспертного управления.

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Татьяна Илюшникова родилась в 1976 году, окончила Алтайский государственный технический университет имени Ползунова в 1998 году. Имеет степень кандидата экономических наук.

Илюшникова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой президента РФ.