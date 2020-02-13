Кто конкурировал с Гарри Шонией за «Модест»?

Новости 13.02.2020 11:20 1901

12 февраля в Барнауле за 64 млн рублей было приватизировано краевое предприятие «Модест», занимающееся производством молочного детского питания. Приобретателем стал совладелец Барнаульского молочного комбината (БМК) Гарри Шония.

Алтайский край расстался с заводом «Модест» за 64 млн рублей Новости 12.02.2020 16:25

Приватизация «Модеста» готовилась уже давно и все эксперты были уверены, что наиболее вероятным покупателем является БМК, на чьей территории физически располагалось краевое предприятие. Некоторые даже считали БМК не просто самым вероятным, но и единственным возможным в Алтайском крае приобретателем. Однако, на торгах у Гарри Шонии неожиданно обнаружился конкурент. И даже не из другого региона, а непосредственно из Барнаула.

Военный летчик

За «Модест» с Шонией соперничал Мустафа Юсубов, предложивший на аукционе стартовую цену 63,7 млн рублей. Интересно, что в базе данных «СПАРК-Интерфакс» Юсубов Мустафа Яхя оглы упоминается в качестве директора, владельца или совладельца в пяти организациях, однако все они в настоящий момент помечены как недействующие. В том числе, зарегистрированный в Новосибирске хлебокомбинат Славгорода и несколько компаний, занимающихся оптовой торговлей. Одна из них была зарегистрирована в Уфе (Республика Башкортостан).

Мустафа Юсубов родился в 1968 году в Армянской ССР, в городе Калинино. В 1989 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков, в 2002 году ‒ экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности «антикризисное управление». С 2007 года возглавлял региональное агентство ГСК «Югория». В 2009 году исполнял обязанности директора Барнаульского филиала «ЖАСО – Магистраль». С мая 2010 года занимал должность замдиректора по региональному развитию Алтайского филиала СК «Согласие», а с января по ноябрь 2013 года возглавлял этот филиал. В 2014 он возглавил барнаульский филиал страховой компании «МАКС».