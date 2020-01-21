Глава СК извинился перед пенсионеркой, которую оштрафовали за брань в адрес следователя

Новости 13.02.2020 10:55 427

Глава СК России Александр Бастрыкин принял томскую пенсионерку Римму Круць, которая подожгла плакат на одиночном пикете. Главный следователь страны принес свои извинения за работу работника СК Романа Айрапетова, после телефонного разговора с которым, женщина была оштрафована. Об этом пишет Тайга.инфо.

Бастрыкин вернул ей ранее выплаченный штраф в тысячу рублей. Об этом сама пенсионерка рассказала журналистам.

«Сам Айрапетов, которого я по телефону назвала гнидой и козлом, извиняться не стал», - рассказала она.

Отметим, что поводом для конфликта стала история с покупкой у бизнесмена Агеева строительной техники с перебитыми номерами, которая позже пришла в негодность. Римма Круць приобретала ее в кредит за 1,3 млн рублей под 29% годовых. После она добивалась возбуждения уголовного дела, но безрезультатно.

В итоге она провела одиночный пикет у здания регионального СК, 3 февраля. В какой-то момент она подожгла плакат, из-за чего на ней загорелась одежда и она получила ожоги легкой степени тяжести. Это привело к тому, что ее поместили на принудительное лечение.