Александр Терентьев призвал губернатора обратить внимание на «детей войны»

Новости 13.02.2020 11:40 364

Многолетняя битва справороссов за права «детей войны» продолжается. Эсеры сетуют, что их законодательные инициативы постоянно блокируются парламентским большинством.

Депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев обратился с личным обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Он попросил главу региона поспособствовать социальной справедливости и с учетом предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принять решение об осуществлении единовременной денежной выплаты «детям войны» (гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года) и проживающим на территории Алтайского края.

«Размер выплаты предлагаем вам определить самостоятельно с учетом того, что он должен быть достойным, поскольку речь идет о поддержке людей, переживших ужасы военного времени в самом юном возрасте и восстанавливающих страну в тяжёлое послевоенное время», – отмечает политик в обращении.

Напомним, что на сегодняшний день ни федеральное, ни краевое законодательство не предполагает никаких материальных выплат гражданам, относящимся к категории «дети войны», в том числе приуроченных к юбилейным датам. Вместе с тем эти люди бесспорно нуждаются в социальной поддержке. Многочисленные обращения жителей края по этому вопросу реальное тому подтверждение.

Справедливороссы надеются на понимание и поддержку первого лица края в этом важном, социально значимом вопросе, и «дети войны», наконец, получат заслуженную льготу от государства.