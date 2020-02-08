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Почти 26 тысяч человек заболели ОРВИ в Алтайском крае за неделю

Новости
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В Алтайском крае с 3 по 9 февраля зарегистрировано 25,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 51% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости стал ниже на 4,7%

Среди заболевших по-прежнему большинство составляют дети до 14 лет (67,7%), сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

В настоящее время в регионе отмечается циркуляция вирусов гриппа: В, А /H1N1/2009, а также парагрипп. В крае продолжает действовать карантин, введенный еще 28 января.

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксирован в Алтайском крае

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксирован в Алтайском крае

Новости

Эпидпорог превышен на 72,6%

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Обеспечен запас лекарственных препаратов, масок и дезинфицирующих средств.

В связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей приостановлен учебный процесс: полностью в 39-ти школах; в 32-х детсадах; частично (по классам, группам) в  257-ми классах 92-х школах;  в 31-й группе 17-ти дошкольных учреждений.

Автор: Политсиб.ру

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