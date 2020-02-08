Почти 26 тысяч человек заболели ОРВИ в Алтайском крае за неделю

Новости 13.02.2020 10:10 447

В Алтайском крае с 3 по 9 февраля зарегистрировано 25,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 51% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости стал ниже на 4,7%

Среди заболевших по-прежнему большинство составляют дети до 14 лет (67,7%), сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

В настоящее время в регионе отмечается циркуляция вирусов гриппа: В, А /H1N1/2009, а также парагрипп. В крае продолжает действовать карантин, введенный еще 28 января.

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксирован в Алтайском крае Новости 08.02.2020 12:30 Эпидпорог превышен на 72,6% 3078

Обеспечен запас лекарственных препаратов, масок и дезинфицирующих средств.

В связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей приостановлен учебный процесс: полностью в 39-ти школах; в 32-х детсадах; частично (по классам, группам) в 257-ми классах 92-х школах; в 31-й группе 17-ти дошкольных учреждений.