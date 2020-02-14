ВТБ лидирует по притоку средств в ПИФы в январе

Новости 13.02.2020 19:00 259

ВТБ Капитал Управление активами по итогам января 2020 года привлек в паевые инвестиционные фонды 8,6 млрд рублей. Это наивысший показатель среди российских управляющих компаний по данным Investfunds и более 30% от общих объемов привлеченных в российские ПИФ средств.

Абсолютным лидером на рынке по объемам привлечения стал «ВТБ – Фонд Сбалансированный», в который инвесторы вложили в январе дополнительно 2,8 млрд рублей (стоимость чистых активов, СЧА – 29,4 млрд рублей, годовая доходность здесь и далее на конец января 2020 года - 21,1%).

Среди лидеров рынка по объемам привлеченных средств стали также «ВТБ - Фонд Казначейский» (+2,2 млрд рублей, СЧА – 44,7 млрд рублей, годовая доходность – 11,6%), а также «ВТБ – Фонд смешанных инвестиций» (+1,9 млрд рублей, СЧА – 12,9 млрд рублей, годовая доходность – 35,6%). Рост притока средств в фонды смешанных инвестиций и сбалансированных стратегий свидетельствует о том, что российские инвесторы стали более склонны к риску. Это объясняется снижением ставок по депозитам и доходности облигаций.

Фонды ВТБ также вошли в топ-5 самых доходных ПИФ на рынке по итогам января. «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» продемонстрировал доходность в 11,6% за месяц, «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» - 10,8%. Стратегия первого предполагает инвестирование в наиболее недооцененные акции российских эмитентов, обладающие серьезным потенциалом роста курсовой стоимости в долгосрочной перспективе. Акции компаний средней и малой капитализации в последние годы отставали в динамике от «голубых фишек». Ликвидация этого разрыва является одной из инвестиционных идей на 2020 года, в январе она начала реализовываться. Стоимость чистых активов фонда составляет 219,8 млн рублей. «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» инвестирует средства в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли. СЧА фонда составляет 530,6 млн рублей.