Крупнейший поставщик электроэнергии на Алтае подвел итоги года

Новости 13.02.2020 9:55 1290

В Барнауле состоялась пресс-конференция генерального директора АО «Алтайэнергосбыт» Валерия Нагорнова, рассказавшего об итогах деятельности предприятия в 2019 году.

Крупнейшему гарантирующему поставщику в Алтайском крае и Республике Алтай удалось обеспечить рост доходности по основному направлению деятельности – энергосбыту - на 11%. Также удалось достигнуть впечатляющих результатов по развитию второго, энергосервисного направления. На 30% компания приросла в части реализации электротехнической продукции и сопутствующих услуг (установка, обслуживание приборов учёта, электромонтажные работы, энергосбережение и т.д.).

Реализованные проекты

В сфере энергосбережения АО «Алтайэнергосбыт» реализован ряд социально значимых проектов. В их числе – модернизация уличного освещения в Рубцовске, где 987 устаревших светильников заменены на современные светодиодные. Сумма инвестиций составила около 7 млн рублей, а экономия городского бюджета на освещении - не менее 2,5 млн рублей в год.

Еще один проект, направленный на повышение энергоэффективности, замена освещения над ледовой ареной Дворца спорта им. Г. Титова на современные светодиодные светильники. В проект было вложено около 3,5 млн рублей, а объём экономии энергозатрат спортивного объекта ожидается не менее 1,2 млн рублей в год.

Успешно продолжается внедрение АИИСКУЭ для электросетевых компаний: за 2019 год предприятием установлено более 40 тысяч интеллектуальных приборов учета в семи сибирских регионах. Таким образом, АО «Алтайэнергосбыт» зарекомендовало себя надежным партнером по реализации проектов «под ключ» со сложным оборудованием.

В целях повышения качества обслуживания внедрён новый «Личный кабинет клиента» для юридических лиц с более удобным интерфейсом, а в конце года компания запустила бонусную программу и интернет-магазин для реализации электротехнической продукции и сопутствующих услуг.

Кроме того, «Алтайэнергосбыт» в течении года был активным благотворителем. Потратив на добрые дела 1 млн рублей, предприятие было признано победителем в конкурсе Алтайского края «Лучший социально ответственный работодатель года» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Оптимизация = доходность

Теплая зима 2019 года предопределила снижение объёма продаж электроэнергии на 92 млн Квт/ч (2,1%). По словам Валерия Нагорнова, это, примерно, годовой объем потребления двух крупных заводов краевого масштаба.

Несмотря на снижение продаж, доходность компании увеличилась. Парадокса в этом нет – просто сократилась расходная часть. Оптимизация затрат ежегодно составляет 2-3%.

ЖКХ – самые трудные

Сложной оставалась ситуация с дебиторской задолженностью клиентов перед поставщиком электроэнергии. Общая сумма долга в 2019 году достигла 1 млрд 329 млн рублей. Самыми проблемными традиционно оказались предприятия ЖКХ, которые должны предприятию 366 млн рублей (в Алтайском крае – 321 млн рублей, в Республике Алтай – 45 млн рублей). Впрочем, в этой сфере, благодаря усилиям коллектива, произошли позитивные изменения – срок неуплаты снизился с 6 до 5 месяцев, при этом, сумма задолженности перестала прирастать.

В «Алтайэнергосбыте» всегда ищут различные пути для снижения «дебиторки», в том числе идут по пути заключения агентских договоров. «Алтайэнергосбыт» берет на себя осуществление начислений и сбор платежей с населения за оказываемые ЖКХ-операторами услуги (тепло-водоснабжение, вывоз мусора и т.д.) По словам Валерия Анатольевича, практика показывает, что от этого выигрывают, прежде всего, потребители услуг, поскольку «Алтайэнергосбыт» может предложить им более высокое качество обслуживания, разнообразные и удобные каналы оплат. Кроме того, улучшается и собираемость долгов. Так, в Павловске (агентский договор с местной теплоснабжающей организацией) в прошлом году она составила 102%. То есть собрали 2% накопленной ранее «дебиторки» и 100% текущих платежей.

Энергосбережение в приоритете

АО «Алтайэнергосбыт» успешно принял участие в пилотном проекте, в рамках которого потребители могут получить денежное вознаграждение за временное снижение энергопотребления. Компания участвует в качестве агрегатора управления спросом на электроэнергию. Взаимодействует она с Системным оператором, который даёт сигнал агрегатору, что нужно в определённые часы, обычно, когда нагрузка на энергосистему высока, снизить энергопотребление на период 2 или 4 часа, не более 5 раз в месяц. А агрегатор в лице «Алтайэнергосбыта» договаривается с потребителем и обеспечивает это снижение. Компании, принявшие участие в проекте, получили реальную выгоду, которая составила до 5% от стоимости потреблённой электроэнергии в месяц.

Что дальше?

В планах АО «Алтайэнергосбыт» в 2020 году инвестировать в энергоэффективность Алтая около 200 млн рублей, в том числе в сфере водоснабжения и теплоснабжения муниципалитетов Алтайского края и Республики Алтай.

Также продолжится работа по совершенствованию системы обслуживания клиентов, как в части развития клиентских сервисов и услуг, так и повышения доступности и удобства способов оплат и передачи показаний приборов учёта.