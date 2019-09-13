Кузбасс закупает «оптом» новые автобусы на 6 млрд рублей

Новости 13.02.2020 9:05 301

Кузбасские власти продолжают программу обновления пассажирского транспорта и готовы купить в этом году более 500 автобусов для пассажирских автотранспортных предприятий. Планируется, что к середине 2021 года парк государственных и муниципальных ПАТП обновится на 60%, сообщает "Коммерсант".

Сейчас степень износа общественного транспорта в Кемеровской области составляет 79%. Перевозчики одобряют программу, по которой получают автобусы за счет бюджета. Речь идет о сумме примерно в 6 млрд рублей. В прошлом году Кузбасс уже закупил 252 новых автобуса. Тем не менее специалисты отмечают, что пока обновление не успевает за динамикой износа автопарка.

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Первые два аукциона по закупке в лизинг 137 автобусов на общую сумму почти 1,7 млрд рублей пройдут в феврале, говорится на сайте госзакупок. Заказчик планирует при­обрести три ЛИАЗа и 30 Volgabus для междугородних перевозок пассажиров, а также 51 ЛИАЗ, 53 автобуса Volgabus для городских маршрутов. Уточняется, что все ТС должны поступить в регион не позднее 20 октября.

Часть закупаемых автобусов будет работать на газомоторном топливе.