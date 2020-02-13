Эльвира Набиуллина ответила на вопрос «Политсибру» о снижении ставок по ипотеке

Новости 13.02.2020 8:20 1130

В конце прошлой недели ЦБ на первом в 2020 году заседании снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 6%. Не исключено, что она может опуститься еще на фоне прогнозов об исторически низкой инфляции в 2%.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров регулятора пообщалась со СМИ. Среди прочих был задан вопрос, подготовленный "Политсибру".

В частности издание спрашивало Набиуллину, как снижение ставки скажется на потребительском кредитовании и ипотеке. Смогут ли россияне рассчитывать на минимальные ставки в этом году, что будет в среднесрочной перспективе с инвестициями?

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Председатель ЦБ спрогнозировала дальнейшее снижение ипотечных ставок:

"Безусловно, снижение нашей ставки, а в первую очередь - снижение инфляции, влияет на снижение ставок кредитования. Мы этот эффект видим... Ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, на наш взгляд, это еще не предел, и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок".

По мнению Эльвиры Набиуллиной, это расширяет возможности для кредитования как граждан, так и бизнеса.

"Конечно, само по себе снижение ставок делает их более доступными для кредитования инвестиций. Прежде всего через то, что низкая инфляция удлиняет горизонт планирования, приводит к удлинению кредита, то что нужно для инвестиций".

Набиуллина особо подчеркнула: ЦБ исходит из того, что инвестиции в 2020 году ускорятся.

Вопрос от "Политсибру" и ответ Набиуллиной можно послушать на записи между 34:00 и 35:30.

Стоит уточнить, что ключевая ставка является одним из основных экономических показателей, который определяет, под какой процент коммерческие банки могут брать кредит у Центробанка: таким образом, ее уровень влияет на процент по потребительским кредитам.

Напомним, что одновременно со снижением ключевой ставки уменьшается и доходность по вкладам в рублях. Так, в январе средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках страны упала до 5,93%.