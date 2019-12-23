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Новосибирские власти обратились к ученым ради звания «Город трудовой доблести»​​​​​​​

Новости
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Власти Новосибирска собираются подать ходатайство о присвоении сибирской столице почетного звания «Город трудовой доблести». Мэр Анатолий Локоть попросил президента РАН Александра Сергеева подготовить экспертное заключение, сказано на сайте муниципалитета.

12 февраля депутаты горсовета Новосибирска поддержали обращение к федеральным властям о присвоении муниципалитету почетного звания. Мэрия начала собирать и систематизировать информацию о трудовых заслугах жителей и предприятий города в 1941-1945 годах.

В январе депутаты Госдумы поддержали законопроект президента Владимира Путина о почетном звании «Город трудовой доблести». Звание присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы город смог подать ходатайство о присвоении звания, ему нужно экспертное заключение Российской академии наук.

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Автор: Политсиб.ру

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