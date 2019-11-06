Алтайский следком организовал проверки после участившихся случаев гибели людей на пожарах

Новости 12.02.2020 17:40 519

СКР по Алтайскому краю проводятся доследственные проверки по фактам гибели граждан в результате нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, информирует пресс-служба ведомства.

В период холодов возрастает количество пожаров в результате неправильной эксплуатации печей или их неисправности. Только за прошедшие сутки на территории Алтайского края по указанной причине произошло три пожара с гибелью людей.

Так, утром 11 февраля в Рубцовске произошло возгорание частного дома. В ходе тушения пожара обнаружено тело 62-летнего хозяина дома. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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Другой трагический случай произошел в Камне-на-Оби, где в доме в результате пожара погиб 87-летний мужчина, а 89-летняя женщина доставлена в медучреждение. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Еще один случай произошел в одном из сел Солтонского района, где после возгорания веранды погиб 83-летний хозяин дома. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.