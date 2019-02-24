О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Убийца Немцова поменяет иркутскую колонию на тюрьму

Новости
318
0

Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника исправительной колонии № 3 о переводе в тюрьму Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Из исправительной колонии строгого режима в тюрьму на срок три года с отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.

Постановление не вступило в законную силу, оно обжаловано в Иркутском областном суде.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Как в Барнауле прошла акция памяти Немцова: фоторепортаж

Как в Барнауле прошла акция памяти Немцова: фоторепортаж

Новости

Четвертая годовщина со дня убийства политика собрала в выходной день не более 30 активистов

1363

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигуранты, признанные присяжными соучастниками убийства, получили сроки от 11 до 19 лет.

Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске. В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год из иркутской колонии №3 в исправительную колонию №2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.

Предполагаемый соучастник в убийстве Немцова получит компенсацию в 6 тысяч евро

Предполагаемый соучастник в убийстве Немцова получит компенсацию в 6 тысяч евро

Новости

362

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000