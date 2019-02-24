Убийца Немцова поменяет иркутскую колонию на тюрьму

Новости 12.02.2020 16:55 318

Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника исправительной колонии № 3 о переводе в тюрьму Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Из исправительной колонии строгого режима в тюрьму на срок три года с отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.

Постановление не вступило в законную силу, оно обжаловано в Иркутском областном суде.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигуранты, признанные присяжными соучастниками убийства, получили сроки от 11 до 19 лет.

Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске. В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год из иркутской колонии №3 в исправительную колонию №2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.