Алтайский край расстался с заводом «Модест» за 64 млн рублей

Совладелец Барнаульского молочного комбината (БМК) Гарри Шония приобрел госпакет акций (100%) единственного в Алтайском крае производителя молочной продукции для детей «Модест». Завод ему достался за 64 млн рублей при начальной стоимости 63,6 млн, пишет "Коммерсант".
Торги проводило управление имущественных отношений Алтайского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Модест» в 2018 году получил выручку в 264,8 млн рублей, чистая прибыль составила 12,2 млн рублей.
По условиям конкурса покупатель обязан сохранить на предприятии 73 рабочих места. Кроме того, новый владелец не имеет права перепрофилировать цех детского питания. Правда, ограничения вводятся сроком на год. После этого БМК волен не выполнять данные условия.
Торги пройдут 12 февраля