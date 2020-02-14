По итогам 2019 года Россельхозбанк по РСБУ получил 4,3 млрд рублей прибыли

Новости 12.02.2020 14:45 293

Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила по итогам 2019 года 4,3 млрд рублей (с учетом оценки событий после отчетной даты).Таким образом, в 2019 году чистая прибыль РСХБ выросла почти в 2 раза по сравнению с 2018 годом.

За 2019 год Россельхозбанк нарастил совокупный кредитный портфель на 8,5%, превысив 2,3 трлн рублей. Объем кредитов юридических лиц составил 1,9 трлн рублей, увеличившись на 8,3%. Кредитный портфель населения вырос на 9,3% и составил 461 млрд рублей.

На конец 2019 года объем привлеченных средств клиентов составил 2,5 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,7%. При этом объем привлеченных средств физических лиц составил 1,2 трлн рублей, а юридических лиц превысил 1,3 трлн рублей.

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК по итогам 2019 года вырос на 13% и составил 1,4 трлн рублей. Выдано кредитов в сегменте АПК в 2019 году на сумму 1,3 трлн рублей, что на 11% больше выдач 2018 года. В том числе на сезонные работы Банк выдал 381 млрд рублей, что на 17% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Россельхозбанк, являясь активным участником программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, с начала 2019 года оказал поддержку более 4 тыс. заемщиков. Банк за отчетный период увеличил объем выданных средств до 268 млрд рублей в рамках данной программы, что на 45 млрд рублей больше аналогичного показателя 2018 года.