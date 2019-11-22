Мэрия дала совет инвестору, как обустроить Лесной пруд

Новости 12.02.2020 15:15 454

В администрации города прошло очередное заседание рабочей группы по созданию искусственного земельного участка в бывшей пойме реки Барнаулки с последующим строительством. Власти рекомендовали будущему инвестору подготовить проект планировки территории с учетом строительства социальных объектов.

Наличие документа, по мнению участников рабочей группы, позволит визуализировать концепцию создания и застройки искусственного земельного участка, организовать более детально и предметно ее обсуждение, своевременно вносить необходимые уточнения говорится на сайте муниципалитета.

Напомним, в рабочую группу входят представители мэрии, архитекторы, депутаты Барнаульской гордумы, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, градостроительной инспекции.

Проект застройки Лесного пруда рассмотрят на градсовете Новости 22.11.2019 18:10 Представители мэрии и краевых властей побывали сегодня на территории Лесного пруда 1066

Потребность Барнаула в свободных земельных участках для строительства школ, детских садов, поликлиник особенно в центральной части города очевидна. Не вызывает сомнений и тот факт, что территорию бывшей поймы Барнаулки обустраивать необходимо. В перспективе здесь могут появиться микрорайоны с многоэтажным жильем и объектами инфраструктуры.

С целью изучения опыта по созданию искусственных земельных участков и внесению соответствующих изменений в градостроительные документы комитетом по строительству, архитектуре и развитию Баррнаула сделаны запросы в ряд российских городов, федеральных и региональных ведомств. Полученная информация будет проанализирована и использована в дальнейшей работе.