Синоптики предрекают Барнаулу спокойный паводок нынешней весной

Новости 12.02.2020 14:20 569

Грядущий паводок в Барнауле может пойти по образцу 2017 года. Об этом свидетельствуют большие объемы снегозапасов, неглубокое промерзание почвы и малое содержание влаги в верхнем слое земли. При наихудшем сценарии снеготаяние спровоцирует подтопление низменных участков и придомовых территорий на территории города.

Как сказано на сайте мэрии, накануне в городской администрации прошло плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По информации начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, в текущем году, исходя из многолетних наблюдений, паводок может повторить относительно спокойный 2017 год. Однако точные прогнозы по погоде давать слишком рано. Ясность может наступить ближе ко второй декаде марта.

Морозы и ураганы - синоптики предрекают Алтайскому краю сложную весну Новости 25.11.2019 18:45 Весна 2020 года на территории Алтайского края будет короткой 1954

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк обратил внимание на необходимость усиления контроля за работой ливневых канализаций, гидротехнических сооружений, мостов и путепроводов, своевременным ворошением снега и по возможности его максимальным вывозом.

В настоящее время уже определены пункты временного размещения населения.

На конец февраля в Барнауле запланирован смотр сил и средств, на март - работа комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод, ряд штабных тренировок по действиям профильных органов при ликвидации последствий паводков и наводнений.