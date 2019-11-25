Синоптики предрекают Барнаулу спокойный паводок нынешней весной

Грядущий паводок в Барнауле может пойти по образцу 2017 года. Об этом свидетельствуют большие объемы снегозапасов, неглубокое промерзание почвы и малое содержание влаги в верхнем слое земли. При наихудшем сценарии снеготаяние спровоцирует подтопление низменных участков и придомовых территорий на территории города.
Как сказано на сайте мэрии, накануне в городской администрации прошло плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
По информации начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, в текущем году, исходя из многолетних наблюдений, паводок может повторить относительно спокойный 2017 год. Однако точные прогнозы по погоде давать слишком рано. Ясность может наступить ближе ко второй декаде марта.
Весна 2020 года на территории Алтайского края будет короткой
Врио главы Барнаула Вячеслав Франк обратил внимание на необходимость усиления контроля за работой ливневых канализаций, гидротехнических сооружений, мостов и путепроводов, своевременным ворошением снега и по возможности его максимальным вывозом.
В настоящее время уже определены пункты временного размещения населения.
На конец февраля в Барнауле запланирован смотр сил и средств, на март - работа комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод, ряд штабных тренировок по действиям профильных органов при ликвидации последствий паводков и наводнений.
Рекорды по количеству осадков в этом году побили Рубцовск и Змеиногорск, где их выпало в 2,5 раза больше нормы