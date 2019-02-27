Счетная палата займется проверкой сибирских регионов

Новости 12.02.2020 13:35 667

Счетная палата России займется проверкой расходов на проведение Универсиады-2019 в Красноярске, а также работой правительства Новосибирской области. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Красноярск

Аудиторы проверят документы крайправительства и регионального управления капстроительства. В рамках ревизии будет проверено «использование бюджетных средств, направленных на подготовку к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года», говорится в опубликованных планах СП на 2020 год.

Проверка пройдет в Минспорта России, правительстве Красноярского края, ГКУ «Управление капитального строительства» и АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады».

Напомним, что ранее затраты на проведение спортивного мероприятия в 2019 году неоднократно подвергались проверке. Несколько чиновников и бизнесменов дорожной отрасли Красноярского края попали под следствие из-за сокрытия некачественного ремонта дорог перед Универсиадой. Возбуждены уголовные дела о взятках.

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Новосибирск

В Новосибирской области Счетная палата заинтересовалась расходами на здравоохранение. Запланировано проведение проверки эффективности использования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи новосибирским правительством.

В программу аудита будет включена проверка доступности лекарственного обеспечения. Отметим, что в ноябре прошлого года в нескольких регионах СФО прошли пикеты для привлечения внимания к ситуации в сфере здравоохранения. Акции против коррупции и за достойную зарплату состоялись в Новосибирске, Омске, Междуреченске и еще нескольких городах. Протестные акции, связанные с работой регионального Минздрава проходили и в Алтайском крае. Они были связаны с проблемами получения льготных лекарств и закрытием ряда медучреждений.