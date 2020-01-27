Профильное управление ответило на критику коммунистами тарифов в Горняке

Новости 12.02.2020 12:50 942

Депутат Локтевского райсовета Павел Митрофанов разместил в соцсети комментарий, в котором выразил возмущение планом по повышению тарифов на тепло в городе Горняке. Он также отмечает, что местные депутаты за эту меру не голосовали.

«Хочется спросить у своих земляков из города Горняка, пользующихся услугами теплоснабжающей организации, в курсе ли они, что со второго полугодия 2020 года тарифы на услуги теплоснабжения увеличатся более чем на 27%? Уверен, что не в курсе. Поскольку публично об этом нигде не заявлялось, в местной газете об этом не писали, даже депутаты горсовета уверяют, что они не голосовали за решение о повышении тарифов. Тогда с чьей подачи краевое управление по тарифам приняло постановление о корректировке ранее утвержденных тарифов, которое опубликовано на официальном сайте администрации города? Можете сами зайти туда и ознакомиться с ним. Как стало возможным такое тайное (без согласия горсовета) решение и почему увеличение произошло на такую значимую сумму?», – написал Павел Митрофанов, добавив, что обратился с этими вопросами в прокуратуру.

Повышение тарифа на тепло в Горняке будет компенсировано

Как пояснили «Политсибру» в пресс-службе Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, повышение тарифа будет потребителям компенсировано.

«Потребителям ООО «Тепловые системы» на территории города Горняка будет компенсирована часть платы за тепловую энергию в том размере, чтобы совокупная максимальная плата за коммунальные услуги с 1 июля 2020 года изменилась не более, чем на 6,9%. В данной ситуации решение депутатского корпуса об увеличении установленного предельного индекса не требуется», – сообщили в пресс-службе.

Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год для Горняка, утвержден указом губернатора Виктора Томенко в размере 6,9%.

Нюансы теплоснабжения в Горняке

Отметим, что для получения компенсации потребителям ООО «Тепловые системы» необходимо будет обратиться в отдел по ЖКХ администрации Локтевского района с заявлением. Таким образом человек, не получивший данную информацию и не подавший заявление, действительно может заплатить гораздо больше положенного.

Как пояснили «Политсибру» в отделе ЖКХ администрации Локтевского района, информация о компенсациях будет размещена на официальном сайте администрации и в районной прессе.

В то же время, районные бюджеты рассматриваются и утверждаются cоветом депутатов. Если Митрофанов участвовал в рассмотрении бюджета, то он должен был видеть, что средства на компенсацию учтены. Однако упоминаний об этом в его комментарии нет.