Стало известно, когда суд займется иском Салдана, пытающегося вернуться в кресло ректора

Новости 12.02.2020 12:15 969

4 марта в Центральном районном суде Барнаула начнется рассмотрение иска бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана к вузу. Экс-руководитель требует восстановить в его должности. Процесс будет вести судья Александр Топоров, следует из карточки дела.

Иск был подан Салданом еще 3 февраля. Ответчиком по делу выступает не только медуниверситет, но и Минздрав России. Судья уже вынес определение о назначении срока проведения предварительного заседания, выходящего за пределы, установленные законом (ст. 152 ч.3 ГПК РФ). Это связано со сложностью дела. Кроме того, свое согласие на то, чтобы увеличить срок, должны дать обе стороны, участвующие в процессе.

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Как ранее сообщил "Политсибру" адвокат Салдана Эдуард Бауэр, после внимательного изучения приказа Минздрава России об увольнении, к документу возникли вопросы. По мнению юриста, имеется ряд нестыковок, которые свидетельствуют о незаконном характере принятого решения.

Напомним, увольнение Игоря Салдана произошло по инициативе работодателя (ч. 2 ст. 278 ТК РФ). На тот момент он имел приставку и.о. ректора, так как вовремя провести выборы нового руководителя (весной-летом 2019 года) АГМУ не успел.

К слову, бывший ректор вуза до этого обратился в суд с еще одним иском, намереваясь вернуть себе должность завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Кроме того, он претендует на должность завотделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе АГМУ.