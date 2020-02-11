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Стало известно, когда суд займется иском Салдана, пытающегося вернуться в кресло ректора

Новости
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4 марта в Центральном районном суде Барнаула начнется рассмотрение иска бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана к вузу. Экс-руководитель требует восстановить в его должности. Процесс будет вести судья Александр Топоров, следует из карточки дела.

Иск был подан Салданом еще 3 февраля. Ответчиком по делу выступает не только медуниверситет, но и Минздрав России. Судья уже вынес определение о назначении срока проведения предварительного заседания, выходящего за пределы, установленные законом (ст. 152 ч.3 ГПК РФ). Это связано со сложностью дела. Кроме того, свое согласие на то, чтобы увеличить срок, должны дать обе стороны, участвующие в процессе.

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Как ранее сообщил "Политсибру" адвокат Салдана Эдуард Бауэр, после внимательного изучения приказа Минздрава России об увольнении, к документу возникли вопросы. По мнению юриста, имеется ряд нестыковок, которые свидетельствуют о незаконном характере принятого решения.

Напомним, увольнение Игоря Салдана произошло по инициативе работодателя (ч. 2 ст. 278 ТК РФ). На тот момент он имел приставку и.о. ректора, так как вовремя провести выборы нового руководителя (весной-летом 2019 года) АГМУ не успел.

К слову, бывший ректор вуза до этого обратился в суд с еще одним иском, намереваясь вернуть себе должность завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Кроме того, он претендует на должность завотделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе АГМУ.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Толк

Комментарии (6)

1000

Резеда крапиве про тень на плетень

Этого Салдана надо взять большую палку с набалдашником и бить по лбу, каждый день может до этого помешенного и дойдей.

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Однокурсник

Интересный финал трудовой деятельности Салдана - судебные тяжбы! Знаю этого персонажа давно и такое завершение его карьеры закономерно. Салдан, ты был умен, но такие твои качества, как жадность, мстительность и тщеславие сделали свое дело. И ты рухнул! Теперь пытаешься восстановиться в АГМУ на трех должностях сразу. Задрал ты, Салдан, планку. Сам то как думаешь чем это пахнет? Я ощущаю запах лекарств, больничную палату и пациента в ней - тебя, почти 60-ти летнего.

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адвокат

Я конечно не адвокат Бауэр, но самое правильное для экс-ректора Салдана - это отказаться от своих нелепых исков. Салдан тебя явно "понесло". Ты претендуешь сразу на три должности в АГМУ, находясь на больничном сомнительного происхождения. И идешь против Министерства здравоохранения РФ, которому ты вчера служил!??? Видимо болезнь тебя сильно подкосила. Остановись и сначала полечись!

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знакомый
адвокат, согласен с тобой полностью. Салдану пора лечиться серьезно. Все его исковые требования напоминают бред больного
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Санитар

Салдан, не понятно чего ты добиваешься? Справедливости? На себя посмотри, каким ты был "справедливым" на должности руководителя Управления Роспотребнадзора, ректора АГМУ. Хапал все что мог, уничтожал при помощи своей Балицкой с коммунальным прошлым. А теперь - справедливости хочешь! Но теперь у тебя серьезный Ответчик - Министерство здравоохранения РФ. И какой-то истец - экс-ректор АГМУ Салдан. С головой то дружишь????

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Гость
Санитар, Салдан пробивает дорогу на нары.
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