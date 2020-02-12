Зачем «зеленые» продолжают митинговать, если ФОК не будут строить?

Новости 12.02.2020 11:40 1993

В Барнауле состоится очередной пикет за сохранение парка имени Ленина. Он запланирован на субботу, 15 февраля.

Администрация города уже согласовала проведение акции. Она начнется в 12.00 у монумента «Целинник». Отметим, однако, что министерство спорта уже заморозило свои планы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в парке Ленина. Несмотря на это, инициативная группа все-таки проведет пикет.

Зачем протестовать?

О том, почему все-таки состоится протестная акция, «Политсибру» рассказал общественник Юрий Красильников.

«Инициативная группа будет призывать городскую власть начать работы по облагораживанию территории. Люди уже собирают подписи под обращением к губернатору Томенко для того, чтобы эти запланированные под строительство несколько гектаров снова получили статус парка. Это желание местных жителей, которые там живут и постоянно гуляют. Через него ходят и в школу, и на работу», - рассказал он.

Таким образом, судьба кленовой рощи пока остается неизвестной. Минспорта отложило строительство спортивного комплекса на месте деревьев, но полностью от своих планов не отказалось.

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А что с «Лабиринтом»?

Между тем строительство ФОКа также запланировано на стадионе «Лабиринт», где находятся почти 60 берез. На это ранее обратил внимание депутат АКЗС Павел Шумихин.

«Вроде и деревьев планируют вырубить немного, по мнению ответственных чиновников - всего 59, но это целая роща. И так сравнительно небольшой парк будет совсем крошечным, оставшийся островок зелени, возможно, не справится с возросшей после возведения спортивного сооружения антропогенной нагрузкой. Между тем, к парку с разных сторон примыкают обширные бесхозные пустыри, которые вполне подходят для строительных целей и не требуют вырубок. Если есть возможность обойтись без вырубки деревьев и сокращения площади зеленых насаждений, то, очевидно, этим нужно воспользоваться», - написал депутат.

Однако, как пояснили «Политсибру» в Минспорта Алтайского края, вырубать деревья не придется, так как строительство ФОКа запланировано возле нового скалодрома, поэтому березы к делу отношения не имеют.

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Что думает мэрия?

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк отметил, что в Индустриальном районе есть подходящая площадка для строительство. Кроме того, на это есть запрос местных жителей.

«В границах квартала Павловский тракт - Власихинская – Попова, это восемь микрорайонов, проживает порядка 60 тысяч человек. Лучшего места для размещения ФОКа не найти. Этот пустырь на улице Сиреневой превратится в красивую зеленую зону с современным физкультурно-оздоровительным комплексом. Тем более, что у жителей есть запрос на строительство спортивного объекта», - объяснил Франк.

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Кроме того, заместитель главы администрации Барнаула Александр Артемов сообщил, что до 2025 года в городе запланировано строительство трех спорткомплексов.

«Проектно-сметная документация на два из них будет выполнена в текущем году, строительство запланировано на 2021-2022 годы, ввод в эксплуатацию – в 2023 году», - рассказал он.

Один ФОК появится на стадионе «Лабиринт» (Юрина, 197), а второй – на улице Сиреневой. Что касается третьего объекта (который планировался в парке имени Ленина), то он запланирован на 2024 год. Его территориальное расположение сейчас обсуждается. Отметим, что на строительство каждого объекта будет направлено около 140 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 125 млн рублей.