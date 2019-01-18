Республика Алтай вошла в число регионов, наиболее зависимых от федеральных дотаций

Новости 12.02.2020 11:05 566

Каждый третий регион России закончил 2019 год с дефицитом бюджета, следует из данных Минфина. Наибольший разрыв между доходами и расходами в Подмосковье. Республика Алтай занимает 5-е место среди территорий, наиболее зависимых от дотаций из федерального бюджета, сообщает РБК.

Суммарный дефицит 35 российских регионов по итогам 2019 года оценивается в 233 млрд рублей, следует из данных Минфина. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 39,4 млрд рублей в 2020 году на поддержку сбалансированности региональных бюджетов за счет остатков средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 году.

Наиболее внушительные суммы бюджетного дефицита у Московской области (74,4 млрд) и Москвы (53,3 млрд). Среди других лидеров по доле дефицита в расходах: Башкирия — 6,4%; Севастополь — 5,7%; Иркутская область — 5,4%; Липецкая область — 4,8%. Наименьший дефицит в относительных значениях — в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2% от расходов), Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%) областях.

В тройку регионов — лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года вошли Красноярский край (38 млрд), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд) и Краснодарский край (31,5 млрд).

В 2019 году, согласно данным Минфина, дотации из федерального бюджета составили 921,6 млрд рублей. Их получили все регионы, кроме Москвы и Калужской области. Наиболее зависимыми от федеральных дотаций являются: Тыва (на дотации приходится 54% доходов консолидированного бюджета региона); Дагестан (52%); Чечня (50%); Ингушетия (49%); Республика Алтай (45%).