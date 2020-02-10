Жители Южного просят помощи в уборке снега у барнаульских эсеров

Новости 12.02.2020 10:30 390

Дорога между гаражей в микрорайоне поселка Южного в Барнауле засыпана снегом. Снежные заносы угрожают здоровью "южан", с риском для жизни пробирающихся по ней от жилых домов до единственного пешеходного перехода и обратно. Эта ситуация вынудила жителей написать обращение за помощью к справедливороссам.

По их словам, единственная дорога от жилых домов до пешеходного перехода через оживленную магистраль больше напоминает узкую горную тропу с крутыми и скользкими подъемами и спусками. Это создает трудности для родителей с детьми, которым приходится добираться через сугробы на санках и на руках, а также пожилым и немощным людям.

Накануне жители микрорайона, отчаявшиеся дождаться каких-либо телодвижений со стороны ответственных структур, обратились с этой проблемой к депутату Барнаульской городской Думы от «Справедливой России» Алексею Якунину.

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Они просят оказать содействие в решении проблемы по обеспечению безопасности жизни и здоровья пешеходов из-за снежного заноса. По их свидетельству, уборка снега не производится на протяжении длительного времени, что сильно затрудняет проход к жилым домам.

«Просим оказать содействие в ликвидации снежных заносов, своевременной и постоянной расчистке снежных масс в течение зимнего периода на участке дорожного полотна, расположенного на поселке Южном между гаражными кооперативами ГСК "Заря, ул. Мусоргского, 15б, ГСК №25а, ПК ГСК "Верхнепономарёвский ул. Мусоргского, 15г (от дома №4 до 13 по ул. Мусоргского). Данный участок выходит на единственный и ближайший пешеходный переход через оживленную проезжую часть», – буквально умоляют о помощи "южане".

Под обращением подписались 67 граждан.

Якунин отправил депутатские запросы прокурору города Владимиру Елизарову, первому заместителю администрации Барнаула Вячеславу Франку, начальнику Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владиславу Перцеву, главе администрации Центрального района Максиму Сабыне и председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антону Шеломенцеву.

Алексей Якунин просит предоставить информацию, по каким причинам не вывозят снег на данном участке и оперативно решить проблему.