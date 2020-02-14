В Барнауле пройдет межвузовское оборонно-спортивное первенство

Новости 12.02.2020 9:55 245

Оборонно-спортивное первенство состоится на площадках трех вузов – в военном учебном центре Алтайского государственного технического университета (пер. Некрасова, 64), Барнаульском юридическом институте МВД России (ул. Чкалова, 49) и Алтайском государственном медицинском университете (ул. Некрасова, 65) 19 и 20 февраля. Принять в нем участие приглашаются команды студентов, сотрудников и преподавателей вузов Алтайского края. Заявки принимаются до 14 февраля по электронной почте fvo_agtu@mail.ru.

По условиям, участникам необходимо будет пройти ряд испытаний: выполнить курс стрельб на электронном тренажере, осуществить неполную сборку и разборку автомата, продемонстрировать физическую подготовку, оказать первую медицинскую помощь, выполнить необходимые действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, выполнить нормативы «Надевание общевойского защитного комплекта и противогаза».

Проведение чемпионата и судейство осуществляет военный учебный центр и отделение физической культуры и спорта АлтГТУ. Соревнования посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводятся для популяризации военно-патриотической деятельности.