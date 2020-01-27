Подан очередной иск к управляющим многострадальной ТЭЦ Ярового

Новости 12.02.2020 9:25 457

На МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» продолжают поступать заявления в Арбитражный суд. На этот раз истцом выступило ООО «ТПК Ресурс». Сумма исковых требований пока неизвестна.

После возвращения МУП ЯТЭК к управлению ТЭЦ Ярового, на него в короткий срок поступило сразу несколько различных исков, в том числе, от краевых и муниципальных властей.

Ранее, 14 января 2020 года суд отказал «ТПК Ресурс» в требовании с МУП ЯТЭК 21 млн рублей. Истец утверждал, что такие убытки он понес из-за того, что МУП ЯТЭК допустило порчу одного из котлов на ТЭЦ Ярового. Ответчик возражал, что весь котел стоит всего 4 млн рублей и указывал, что «ТПК Ресурс» не выполнило свои обязательства по переводу оборудования ТЭЦ на сжигание непроектного топлива – угля из Экибастузского бассейна (Казахстан). Тогда «ТПК Ресурс» изменило исковые требования и потребовало от МУП ЯТЭК ремонта котла.

После введения в замерзающем Яровом режима ЧС, МУП ЯТЭК получило возможность расторгнуть договор с «ТПК Ресурс», которой незамедлительно воспользовалась. «ТПК Ресурс» было полностью отказано в удовлетворении исковых требований.

В настоящее время в арбитражном суде также рассматривается иск МУП ЯТЭК к «ТПК Ресурс», в котором муниципальное предприятие требует с ответчика погасить задолженность в размере свыше 15 млн рублей (вместе с процентами). Очередное заседание по этому делу назначено на 12 февраля.