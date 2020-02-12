С миру по нитке: алтайские «яблочники» собирают деньги на дальнейшую работу партии

Новости 12.02.2020 8:15 1727

Глава реготделения "Яблока" в Алтайском крае Александр Гончаренко объявил о сборе пожертвований в пользу политпартии. Пост на эту тему Гончаренко разместил в Facebook. По словам лидера алтайских "яблочников", для того, чтобы покрыть все свои расходы, реготделению необходимо около 30 тысяч рублей.

Последние 3,5 года "Яблоко" не получает госфинансирование. Это произошло после того, как партия не смогла пройти в Госдуму.

"В марте планируем выпустить очередной номер газеты "За права человека на Алтае", тиражом 15 000 экземпляров", - сообщил Александр Гончаренко. По его словам, это обойдется в 16000 рублей. Еще 9660 рублей "яблочникам" необходимо, чтобы провести "безадресную доставку" 14 000 экземпляров.

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Помимо этого, 7182 рубля требуется в марте на оплату 0,25 ставки юриста, которого будем принимать на безвозмездной основе, готовить запросы и обращения в органы власти, информирует Гончаренко.

Всего дополнительные расходы на март составят 32 840 рублей. В настоящее время остатки поступивших пожертвований, по данным местных яблочников, равны 3250 рублям. Таким образом, резюмирует Гончаренко, в феврале необходимо собрать 29 592 рубля.

Интересно, что одним из аргументов, почему необходимо сделать пожертвование в пользу "Яблока", глава алтайского реготделения называет высокую популярность сайта партии. Так, по итогам января 2020 года, по версии Майл.ру, в категории "политика" портал занял 24 место из 820 ресурсов в РФ.

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В 2000-е годы основным источником существования партии были пожертвования от юрлиц. Так, в 2009 году они составили 97,8 % доходов «Яблока». В 2015 году доходы партии составили 250,2 млн рублей (пятое место среди политических партий России), а расходы - 231,9 млн рублей. Почти все доходы «Яблока» в 2015 году составило государственное финансирование (за полученные на выборах голоса избирателей).

Начиная с сентября 2016 года (после выборов в Госдуму), "Яблоко" не получает государственного финансирования.