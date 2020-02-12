Бывший алтайский министр ответит в суде за покупку машины для экс-губернатора

Бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом со ссылкой на собственный источник пишут "Новости Горного Алтая".
Уголовное дело, по которому Ларин проходит обвиняемым, связано с приобретением для бывшего главы республики Александра Бердникова служебного автомобиля Toyota Land Cruiser мощностью 309 л.с. и стоимостью 6 144 500 рублей. Расследование дела занимается Западно-Сибирское управление на транспорте СКР.
Покупка была совершена 28 января 2019 года через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана». Поставку осуществила фирма «АвтоПартнер», 26 февраля автомобиль был передан «Авиалесоохраной» в безвозмездное пользование Управлению делами правительства и использовался для нужд главы региона. Через месяц Александр Бердников ушел в отставку.
Об этом глава региона сообщил в Facebook
Указание приобрести автомобиль было дано Ларину в конце 2018 года. Именно тогда, как следует из документов, бывшему министру "стало известно о том, что глава региона заинтересован в приобретении за счет бюджетных средств Toyota Land Cruiser для использования в своих служебных целях".
Однако технические характеристики и цена такого автомобиля не позволяли купить его на законных основаниях. Для того, чтобы найти способы выполнить пожелание Бердникова, в конце декабря 2018 года или начале января 2019 года, утверждает источник, прошло закрытое совещание с участием Ларина и трех вице-премьеров. Было решено «перегнать» 6,2 млн рублей на счет Минприроды якобы для реализации программы «Развитие лесного хозяйства».
Зарплаты многих чиновников за последний год подросли
Автономное учреждение не обязано объявлять торги для закупок и может определить поставщика самостоятельно. Именно поэтому и была реализована такая схема покупки машины для руководителя республики. Как следует из показаний свидетелей, по такой же схеме через «Авиалесоохрану» купили дорогостоящие машины для одного вице-премьера и постпредства в Москве.
По закону, через госзакупки приобретать такие машины для нужд руководителей органов власти нельзя: запрет на покупку машин дороже 2,5 млн рублей и более 200 «лошадей» все еще действует. Такие товары «имеют избыточные потребительские свойства и являются предметами роскоши».
Александр Бердников официально устроился на новое место работы