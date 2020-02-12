Бывший алтайский министр ответит в суде за покупку машины для экс-губернатора

Новости 12.02.2020 7:40 2683

Бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом со ссылкой на собственный источник пишут "Новости Горного Алтая".

Уголовное дело, по которому Ларин проходит обвиняемым, связано с приобретением для бывшего главы республики Александра Бердникова служебного автомобиля Toyota Land Cruiser мощностью 309 л.с. и стоимостью 6 144 500 рублей. Расследование дела занимается Западно-Сибирское управление на транспорте СКР.

Покупка была совершена 28 января 2019 года через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана». Поставку осуществила фирма «АвтоПартнер», 26 февраля автомобиль был передан «Авиалесоохраной» в безвозмездное пользование Управлению делами правительства и использовался для нужд главы региона. Через месяц Александр Бердников ушел в отставку.

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Указание приобрести автомобиль было дано Ларину в конце 2018 года. Именно тогда, как следует из документов, бывшему министру "стало известно о том, что глава региона заинтересован в приобретении за счет бюджетных средств Toyota Land Cruiser для использования в своих служебных целях".

Однако технические характеристики и цена такого автомобиля не позволяли купить его на законных основаниях. Для того, чтобы найти способы выполнить пожелание Бердникова, в конце декабря 2018 года или начале января 2019 года, утверждает источник, прошло закрытое совещание с участием Ларина и трех вице-премьеров. Было решено «перегнать» 6,2 млн рублей на счет Минприроды якобы для реализации программы «Развитие лесного хозяйства».

Через несколько недель Минприроды, получив деньги от Минфина, заключило с «Авиалесоохраной» соглашение о предоставлении субсидии «для приобретения объекта особо ценного движимого имущества для реализации госпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды», в соответствии с которым деньги оказались у «Авиалесоохраны».

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Автономное учреждение не обязано объявлять торги для закупок и может определить поставщика самостоятельно. Именно поэтому и была реализована такая схема покупки машины для руководителя республики. Как следует из показаний свидетелей, по такой же схеме через «Авиалесоохрану» купили дорогостоящие машины для одного вице-премьера и постпредства в Москве.

По закону, через госзакупки приобретать такие машины для нужд руководителей органов власти нельзя: запрет на покупку машин дороже 2,5 млн рублей и более 200 «лошадей» все еще действует. Такие товары «имеют избыточные потребительские свойства и являются предметами роскоши».