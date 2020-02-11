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Россельхозбанк на Алтае предлагает монеты к праздникам

Новости
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Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает монеты из драгоценных металлов в качестве инвестиции и оригинального подарка к предстоящим праздникам 23 февраля и 8 марта.

К праздничным датам был расширен ассортимент инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. Особенной популярностью клиентов на текущий момент пользуется золотая монета «Георгий Победоносец». В прошлом году в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка купили порядка 3,5 тысяч монет разного достоинства.

Памятные монеты, реализуемые банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована в бархатный футляр, что делает изделие желанным подарком к любому празднику.

"Инвестиционные и памятные монеты станут оригинальным подарком для друзей и партнеров, особенно в праздничные дни 23 февраля и 8 марта. Кроме этого, монеты из драгоценных металлов являются надежным инвестиционным инструментом, чья стоимость со временем только возрастает. Большинство монет выпускаются ограниченными сериями, и они могут положить начало собственной коллекции, которую можно собирать и передавать из поколения в поколение", - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Автор: Политсиб.ру