Россельхозбанк на Алтае предлагает монеты к праздникам

Новости 11.02.2020 19:00 91

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает монеты из драгоценных металлов в качестве инвестиции и оригинального подарка к предстоящим праздникам 23 февраля и 8 марта.

К праздничным датам был расширен ассортимент инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. Особенной популярностью клиентов на текущий момент пользуется золотая монета «Георгий Победоносец». В прошлом году в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка купили порядка 3,5 тысяч монет разного достоинства.

Памятные монеты, реализуемые банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована в бархатный футляр, что делает изделие желанным подарком к любому празднику.