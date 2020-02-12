Сестра не может полгода добиться возбуждения уголовного дела после ДТП с погибшим братом

Новости 12.02.2020 7:10 1663

Прокуратура вновь отказалась возбуждать уголовное дело из-за ДТП, в результате которого погиб 27-летний житель Новоалтайска Алексей Богданов. Об этом «Политсибру» сообщила сестра погибшего Алеся Стройнова.

По ее словам, со времени ДТП, которое произошло 4 августа прошлого года, пришло уже два отказа от Следственного комитета по Новоалтайску и три отказа от прокуратуры. Документы имеются в распоряжении редакции «Политсибру».

Что произошло по версии девушки?

В начале августа 2019 года Алеся с мужем и братом Алексеем вернулись с шашлыков. Алкоголь не употребляли, так как присматривали за детьми, которые были с ними на отдыхе. Когда взрослые разгружали вещи, Алексей Богданов отправился в магазин. По дороге он говорил по телефону со своей матерью. Когда Алексей переходил дорогу, его сбил автомобиль. Несколько часов спустя парень скончался.

Почему не возбудили уголовное дело?

По данным надзорных органов, отказ в возбуждении уголовного дела связан с отсутствием состава преступления. Кроме того, в ведомстве отмечают, что молодой человек переходил дорогу в неположенном месте.

С чем не согласна сестра погибшего

Алеся Стройнова заявляет, что ее брат переходил дорогу сразу за перекрестком, и это не противоречило правилам дорожного движения.

«В пункте 4.3 ПДД указано, что пешеход имеет на это право. Также следователь утверждала, что на данном участке дороги отсутствуют камеры внешнего видеонаблюдения. Я лично убедилась в обратном, однако материалы не были сохранены. Так как при ДТП не было тормозного пути, то это видео было, практически, единственным способом установить скорость автомобиля».

По ее словам, не было проведено ни одной экспертизы, которая бы установила скорость авто. Требование Стройновой провести проверку скорости было несколько раз отклонено.

Искажения позиции свидетеля

Вместе с тем Алеся отмечает факт искажения показаний свидетеля. Кроме того, сестра погибшего говорит, что к очевидцу происшествия приходили жена и сын водителя. Подробностями этой встречи девушка не располагает.

«Свидетель говорила о том, что водитель ехал с высокой скоростью, а следователь записала так, что свидетель не заметил явного превышения скорости», - указывает еще на одну странную деталь собеседница.

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Телефонный звонок

Стройнова также утверждает, что существует видео, на котором заметно, что выходя из автомобиля, водитель разговаривает по телефону.

«Не была проведена детализация. Вместе с этим неизвестно с какой именно сим-карты говорил по телефону водитель автомобиля», - рассказала девушка.

Было ли два удара?

Свидетель также, по словам Алеси Стройновой, говорил, что было два удара, но следствие это опровергает:

«Следователь яростно отстаивала именно эту точку зрения. Убеждала, что был только один удар. А вот свидетель говорит, что после двух ударов водитель, не останавливаясь, проехал еще около 100 м и сделал остановку в соседнем переулке. Мы считаем, как и отмечал свидетель, что он хотел скрыться, но ему помешал выехавший из-за перекрестка автомобиль».

Каким было поведение водителя?

Сестра погибшего говорит, что с видеорегистратора встречного автомобиля должно быть видно, что водитель, выходя из машины, говорит по телефону.

«В прокуратуре мне ответили, что на этом видео нет самого момента ДТП, поэтому нет смысла его приобщать к делу. Детализацию звонков они сделали, но я ее не видела. И возможно они сделали детализацию сим-карты, которой он давно не пользуется. Не проверяли, сколько на него симок зарегистрировано, возможно, что он вообще с сим-карты жены разговаривал», - объясняет она.

Версия

Алеся Стройнова считает, что трудности с расследованием связаны с тем, что водитель, сбивший ее брата, сам ранее являлся сотрудником правоохранительных органов. Эту информацию силовики не подтвердили и не опровергли, пояснив, что в расследовании не имеет значения место работы человека.