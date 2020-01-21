Ильич вместо Гагарина: голосование по Конституции могут провести в день рождения Ленина

Новости 11.02.2020 18:30 187

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. Речь идет о 22 апреля. В этот день 150 лет назад родился Владимир Ленин. Ранее основной датой считалось 12 апреля - День космонавтики и дата принятия Конституции РСФСР 1978 года.

Как пишет РБК, в Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день. Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля. Предполагается, что этот день будет объявлен выходным. Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее «неплохой». В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

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В таком случае может повыситься явка, полагают политтехнологи. При этом обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной.

Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля. Однако на 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а недостаток 26 апреля в том, что уже начинается дачный сезон, плюс люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке. На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования по поправкам в Конституцию.

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В администрации президента обеспокоены тем, как в итоге пройдет голосование, — в отличие от выборов главы государства, дата которых была известна заранее и можно было не спеша разработать план мобилизационной кампании, сейчас все приходится делать «с колес», рассказывают близкие к Кремлю собеседники. Немаловажно и то, что социальное самочувствие граждан в настоящее время ниже, чем было перед президентской кампанией, а следовательно, их сложнее мотивировать не только прийти на участки, но и проголосовать за поправки, добавляет один из источников РБК.