Роскомнадзор рассказал о рассылке уведомлений по обработке персональных данных

В последнее время по сообщению ряда операторов персональных данных участились случаи массовой рассылки информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных, сообщает Роскомнадзор.
В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора ведомство просит обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.
Роскомнадзор обращает внимание, что операторы до начала обработки персональных данных обязаны уведомить о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. В случае, если деятельность оператора подпадает под исключения, предусмотренные положениями п. 1-9 ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных», уведомление об обработке персональных данных может не представляться. Кроме того, административная ответственность за непредставление уведомления об обработке персональных данных установлена не положениями статьи 13.11 КоАП РФ, как указано в подобных письмах, а положениями статьи 19.7 КоАП РФ с максимальным штрафом до 5 000 рублей.
Основания для проведения внеплановой проверки регламентированы постановлением правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №146 «Об утверждении правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».