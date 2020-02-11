Виктор Томенко предложил председателю арбитража выработать общую позицию по «Холидею»

Новости 11.02.2020 17:10 62

Губернатор Виктор Томенко в ходе встречи с председателем Арбитражного суда Алтайского края Борисом Долгалевым заявил о том, что исполнительной и судебной власти стоит советоваться по резонансным делам, чтобы сформировать общую позицию. В качестве примера глава региона указал на историю вокруг компании "Холидей".

Томенко отметил необходимость постоянного информационного обмена между правительством Алтайского края и Арбитражным судом региона, в том числе о рассмотрении социально значимых дел. Губернатор пригласил руководство суда принимать участие в заседаниях правительства края и в работе коллегиальных органов кабмина.

«Наше взаимодействие должно быть исключительно открытым, публичным, в интересах общества, нашего края и всей страны. По делам резонансным действительно надо советоваться, нисколько не давя на мнение судей и судебного сообщества. Но все-таки по таким историям, как вокруг компании «Холидей», возможно сформировать определенную совместную позицию судебной и исполнительной власти. Подобные вещи затрагивают интересы большого количества активных людей, наших предпринимателей. Мы же заинтересованы в том, чтобы они, ведя свое дело, понимали, что есть правила, они понятны и прозрачны», - цитирует Виктора Томенко сайт правительства региона.

Экс-поставщики банкротящегося «Холидея» придумали, как защититься от конкурсного управляющего Новости 21.01.2020 18:10 Более 20 бывших поставщиков собрались обсудить тревожную ситуацию, в которой они оказались 4464

Напомним, бизнесмены из Алтайского края пытаются оспорить действия конкурсного управляющего банкротящегося новосибирского «Холидея». Трофим Кузнецов через арбитраж требует от контрагентов вернуть выплаты «Холидея» в конкурсную массу, что, по мнению коммерсантов, может привести к их банкротству.

С коллективным обращением выступили порядка 50 поставщиков и партнеров ретейлера в Алтайском крае. Суммы требований составляют от 0,5 млн до 30 млн рублей. Общая же сумма достигает 500 млн рублей. Взыскание денег приведет к массовым банкротствам, закрытию предприятий-производственников в Алтайском крае, уверены коммерсанты.