Минздрав заочно поспорил с жителями алтайского села о доступности медпомощи

Новости 11.02.2020 15:45 282

Минздрав Алтайского края не согласен с мнением жителей села Александровка Суетского района, которые ранее сетовали на недоступность медпомощи. После закрытия ЦРБ они вынуждены обращаться в соседние районы - Благовещенский (80 км) и Баевский (40 км). Ситуация осложняется из-за отсутствия регулярного автобусного сообщения.

По мнению регионального Минздрава, квалифицированную помощь жителям Александровки можно получить гораздо ближе. Село находится на расстоянии 15 км от Верх-Суетки, где расположена амбулатория. Здесь работают два участковых терапевта, педиатр, лаборанты клинико-диагностической лаборатории, подразделение скорой медпомощи, рентген-кабинет, кабинет флюорографии, кабинет ЭКГ, а также открыт дневной стационар по профилю «терапия» на 10 коек, рассказали "Политсибру" в министерстве.

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Кроме того, чтобы сделать доступной первичную медико-санитарную помощь в Верхне-Суетскую амбулаторию раз в месяц выезжают специалисты Благовещенской ЦРБ. Так, за прошлый год врач-невролог приняла 218 пациентов, хирург - 195, оториноларинголог - 226, психиатр - 97, эндокринолог - 118, онколог - 46, врачом УЗД проведено 342 исследования. Также специалисты осматривают маломобильных пациентов на дому (в 2019 году их было 9 человек).

Пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении, доставляют в профильные отделения Благовещенской ЦРБ. Случаев отказа в госпитализации не было, подчеркивают в Минздраве.

Между тем в настоящее время медсестра - заведующая Александровским ФАПом - находится в декретном отпуске. Ее обязанности совмещает заведующая Боронским ФАПом, она выезжает в Александровку три раза в неделю. Также ежемесячно проводят выезды терапевт и педиатр.

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Ведомство Дмитрия Попова особо подчеркивает, что внутрирайонное автобусное сообщение между поселениями к компетенции медицинских учреждений не относится. К слову, напрямую уехать из Александровки в Благовещенку нельзя. Для этого сначала нужно добраться до Верх-Суетки. Оттуда автобус ходит до Благовещенки два раза в день.