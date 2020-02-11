Минздрав заочно поспорил с жителями алтайского села о доступности медпомощи

Минздрав Алтайского края не согласен с мнением жителей села Александровка Суетского района, которые ранее сетовали на недоступность медпомощи. После закрытия ЦРБ они вынуждены обращаться в соседние районы - Благовещенский (80 км) и Баевский (40 км). Ситуация осложняется из-за отсутствия регулярного автобусного сообщения.
По мнению регионального Минздрава, квалифицированную помощь жителям Александровки можно получить гораздо ближе. Село находится на расстоянии 15 км от Верх-Суетки, где расположена амбулатория. Здесь работают два участковых терапевта, педиатр, лаборанты клинико-диагностической лаборатории, подразделение скорой медпомощи, рентген-кабинет, кабинет флюорографии, кабинет ЭКГ, а также открыт дневной стационар по профилю «терапия» на 10 коек, рассказали "Политсибру" в министерстве.
Жалобы были озвучены в ходе депутатского приема
Пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении, доставляют в профильные отделения Благовещенской ЦРБ. Случаев отказа в госпитализации не было, подчеркивают в Минздраве.
Между тем в настоящее время медсестра - заведующая Александровским ФАПом - находится в декретном отпуске. Ее обязанности совмещает заведующая Боронским ФАПом, она выезжает в Александровку три раза в неделю. Также ежемесячно проводят выезды терапевт и педиатр.
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Ведомство Дмитрия Попова особо подчеркивает, что внутрирайонное автобусное сообщение между поселениями к компетенции медицинских учреждений не относится. К слову, напрямую уехать из Александровки в Благовещенку нельзя. Для этого сначала нужно добраться до Верх-Суетки. Оттуда автобус ходит до Благовещенки два раза в день.