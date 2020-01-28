Общественники подали заявку на пикет против нового корпуса АлтГУ на месте сквера

Новости 11.02.2020 14:30 595

Общественники намерены провести массовый пикет против строительства на месте сквера нового корпуса АлтГУ. Соответствующую заявку подали на этой неделе.

Как рассказал «Политсибру» краевед Данил Дегтярев, планируется, что в мероприятии примет участие около 20 человек.

«Заявка подана на 19 февраля. Это в следующую среду. Территориально это будет на ул. Молодежной и пр-та Ленина. Ждем теперь разрешительного ответа», - рассказал он.

Отметим, что проведение массового пикета от митинга отличается по факту только использованием звукоусиливающего оборудования.

На согласование массового пикета уйдет примерно до пяти дней. Скорее всего, администрация города откажет в его проведении, сославшись на мероприятие, которое будет организовано в ту же дату, либо сошлется на территориальный момент, объяснив необходимость разрешения на проведение протестного мероприятия со стороны вуза. В таком случае в мэрии должны будут предложить альтернативные варианты для проведения акции.

Напомним, что ранее Дегтярев уже провел серию одиночных пикетов, которые по закону не требуют согласования и уведомления.