О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Краевой суд решил, кто был прав в истории со свержением главы Каменского района

Новости
241
0

Алтайский Краевой суд принял решение по делу о разногласиях между депутатами Каменского районного Собрания депутатов и и.о. главы района Евгенией Гордиенко. Об этом сообщают «Каменские известия».

Во вторник, 11 февраля, суд оставил без изменения решение городского суда Камня-на-Оби и оставил в должности Гордиенко. С апелляцией к суду обратились депутаты, однако на сам процесс не пришли. Представитель депутатского корпуса и руководитель аппарата райсобрания так и не пришел на процесс.

Напомним, что в конце прошлого года инициативная группа районного Собрания путем опросного голосования освободила от полномочий и.о. главы Каменского района Евгению Гордиенко. Однако смена исполнительной власти была остановлена Каменским городским судом. Кроме того, в понедельник, 10 февраля стало известно об увольнении с поста заместителя главы администрации района Алексей Жихаренко, который после свержения Гордиенко на время занял ее место.

Месть по-каменски? В Камне-на-Оби уволен замглавы администрации

Месть по-каменски? В Камне-на-Оби уволен замглавы администрации

Новости

Месть по-каменски? В Камне-на-Оби уволен замглавы администрации

1756

Автор: Политсиб.ру

Фото: Каменские известия

Комментарии (0)

1000