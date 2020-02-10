Краевой суд решил, кто был прав в истории со свержением главы Каменского района

Новости 11.02.2020 13:30 241

Алтайский Краевой суд принял решение по делу о разногласиях между депутатами Каменского районного Собрания депутатов и и.о. главы района Евгенией Гордиенко. Об этом сообщают «Каменские известия».

Во вторник, 11 февраля, суд оставил без изменения решение городского суда Камня-на-Оби и оставил в должности Гордиенко. С апелляцией к суду обратились депутаты, однако на сам процесс не пришли. Представитель депутатского корпуса и руководитель аппарата райсобрания так и не пришел на процесс.

Напомним, что в конце прошлого года инициативная группа районного Собрания путем опросного голосования освободила от полномочий и.о. главы Каменского района Евгению Гордиенко. Однако смена исполнительной власти была остановлена Каменским городским судом. Кроме того, в понедельник, 10 февраля стало известно об увольнении с поста заместителя главы администрации района Алексей Жихаренко, который после свержения Гордиенко на время занял ее место.