Минздрав России продлил полномочия и.о. ректора АГМУ Ирины Шереметьевой до конца 2020 года. Она была назначена на свою должность 21 ноября сроком на три месяца, однако учредитель вуза, не дожидаясь конца февраля, пролонгировал полномочия Шереметьевой. Об этом и.о. ректора рассказала "Политсибру".
Между тем в вузе пока не запустили повторную процедуру выборов. Прошлогодняя попытка так и не была доведена до логического конца. В конце декабря в Москве прошла аттестационная комиссия, куда пригласили четверых претендентов на должность ректора АГМУ. В их числе - проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков, проректор по учебной работе Галина Бородина, и.о. ректора Ирина Шереметьева, а также бывший глава вуза Игорь Салдан.
В итоге аттестован был единственный кандидат - Ирина Шереметьева, всем остальным комиссия отказала. Поскольку выборы должны проходить на альтернативной основе, до финального голосования дело не дошло.
Было введено несколько новых должностей
Таким образом кампания должна начаться заново. При этом те соискатели, кто не прошел согласование на последнем этапе в Москве, участвовать в повторной процедуре не могут. То есть Жариков, Бородина и Салдан не вправе оспаривать кресло руководителя.
Впрочем, что касается Игоря Салдана, то последний не оставляет попыток вернуться в кресло ректора, откуда был уволен решением Минздрава еще 20 ноября. Вскоре к рассмотрению соответствующего иска приступит Центральный районный суд Барнаула.
В настоящее время Салдан судится с АГМУ, добиваясь восстановления еще на двух должностях - завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности, а также завотделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе.
Самым сложным в разбирательстве оказалось то, что большинство рассматриваемых событий происходило в один день
По данным "Политсибру", медуниверситет не намерен выдвигать встречные претензии к Салдану, тем самым инициируя еще один процесс. АГМУ будет удовлетворен, если суд примет решение в пользу вуза.
Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго новопреста́вленнаго) раба́ Твоего́ , и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Да Ирина Игоревна, вы таки образец добродетели, а могли бы и закопать.
Обидно другое фактов, что лопух вор и коррупционер, у меня целая папка, но никто не хочет в корень всматриваться, а пациент должен сидеть в Рубцовке, где ему и место. Ну что, кто там говорил Шереметьеву снимут, локти вкусные не?
Товарищ Дзержинский, подойдете в 6-й отдел КГБ к тов. Ежову, папочку передадите. мы все изучим...
Его за одни только бодяжные яды можно было судить, но нашлись защитнички в лице онищенки, валькова, сурикова. Стыдно господа дерьмо защищать!
Ох спасибо тебе министр, пожаловал бабушку. Не светит тебе ничего лопух.
Возможно руководство АГМУ выбрало правильную тактику. Пусть Салдан просто исчезнет из поля зрения и уверен о нем быстро забудут. То, что Салдан проиграет суд, очевидно. У адвоката Бауэра очень слабый аргумент для восстановления Салдана сразу на трех должностях (???). Кроме липового больничного никаких доказательств. Больничный выдан Салдану после рабочего дня. Действия Салдана это "злоупотребления правом" с использованием служебного положения. Доказательств этого у АГМУ достаточно. Просмотрел судебную практику по таким искам. Не подлежат удовлетворению. Так что, Салдан, твоя интрига провалилась. Скажи спасибо АГМУ, что не на встречные иски не пошли. Видимо они благороднее тебя!