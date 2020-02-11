Ни слова о Салдане: Минздрав продлил полномочия и.о. ректора АГМУ

Новости 11.02.2020 14:00 1184

Минздрав России продлил полномочия и.о. ректора АГМУ Ирины Шереметьевой до конца 2020 года. Она была назначена на свою должность 21 ноября сроком на три месяца, однако учредитель вуза, не дожидаясь конца февраля, пролонгировал полномочия Шереметьевой. Об этом и.о. ректора рассказала "Политсибру".

Между тем в вузе пока не запустили повторную процедуру выборов. Прошлогодняя попытка так и не была доведена до логического конца. В конце декабря в Москве прошла аттестационная комиссия, куда пригласили четверых претендентов на должность ректора АГМУ. В их числе - проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков, проректор по учебной работе Галина Бородина, и.о. ректора Ирина Шереметьева, а также бывший глава вуза Игорь Салдан.

В итоге аттестован был единственный кандидат - Ирина Шереметьева, всем остальным комиссия отказала. Поскольку выборы должны проходить на альтернативной основе, до финального голосования дело не дошло.

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Таким образом кампания должна начаться заново. При этом те соискатели, кто не прошел согласование на последнем этапе в Москве, участвовать в повторной процедуре не могут. То есть Жариков, Бородина и Салдан не вправе оспаривать кресло руководителя.

Впрочем, что касается Игоря Салдана, то последний не оставляет попыток вернуться в кресло ректора, откуда был уволен решением Минздрава еще 20 ноября. Вскоре к рассмотрению соответствующего иска приступит Центральный районный суд Барнаула.

В настоящее время Салдан судится с АГМУ, добиваясь восстановления еще на двух должностях - завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности, а также завотделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе.

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По данным "Политсибру", медуниверситет не намерен выдвигать встречные претензии к Салдану, тем самым инициируя еще один процесс. АГМУ будет удовлетворен, если суд примет решение в пользу вуза.