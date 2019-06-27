Барнаульская мэрия аннулировала разрешение на организацию рынка

Новости 11.02.2020 12:55 632

В Барнауле будет прекращена работа специализированного рынка. Информация опубликована на сайте городской администрации.

Инициатором обращения в мэрию стало ООО «Группа-Сервис». Разрешение на право организации специализированного рынка было выдано компании еще в мае 2018 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором ООО числится Андрей Муратов. Компания занимается организацией стоянок для транспортных средств. Еще одна фирма, «Холдинг АП Плюс», которая принадлежит Муратову, специализируется на торговле легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Зарегистрированы они по одному адресу: Павловский тракт, 307.

По всей видимости, речь идет об авторынке, о котором «Политсибру» сообщал ранее. Его деятельность прекращается в связи со строительством на данной территории жилого комплекса. Застройщиком выступает компания «Селф», квартал возводится с использованием эскроу-счетов.

Новый квартал имеет название «2011». На месте бывшей автобарахолки предусмотрено появление 16 высотных домов. Этажность зданий – от 9 до 18-ти. Завершить строительство планируется до 2023 года.