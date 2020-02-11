Мэрия Барнаула в день выборов градоначальника просит пересесть на велосипеды

Новости 11.02.2020 11:45 73

В Барнауле пройдет акция «Зима, любовь, велосипед!», в рамках которой жителям города предлагается оценить преимущества эко-транспорта и доехать на велосипеде до места работы или учебы. Акция пройдет в пятницу, 14 февраля. Об этом сообщает сайт мэрии.

Для участников акции у Нулевого километра с 7 до 10 часов будет работать "энергетическая точка". Здесь организуют тематическую фотозону, велосипедистам предложат угощения и вело-аксессуары.

«Основная цель акции показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Передвижение на нем является хорошим способом заботы о своем здоровье и способствует улучшению экологии. Велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до 5 км, по городу можно передвигаться, избегая пробок», - пояснили в отделе по охране окружающей среды администрации Барнаула.

Каждый участник может рассказать об акции друзьям и коллегам, поделившись в социальных сетях фотографиями с хештегом #наработунавелосипеде22.

Отметим, что по данным портала gismeteo.ru, в день акции будет ясная погода, средняя температура составит до -7 градусов, возможны гололедные явления.

Любопытно, что 14 февраля, в день проведения акции, состоится заседание Барнаульской городской Думы, где будет выбран глава города.

Барнаул принимает участие в акции начиная с 2018 года. Акция инициирована в России проектом «Let’s bike it!» и проходит в феврале, мае и сентябре. В 2019 году количество сотрудников российских компаний, участвующих в акции «На работу на велосипеде», превысило 1 млн человек. На всероссийском уровне акция поддержана министерством транспорта России.