О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Мэрия Барнаула в день выборов градоначальника просит пересесть на велосипеды

Новости
73
3

В Барнауле пройдет акция «Зима, любовь, велосипед!», в рамках которой жителям города предлагается оценить преимущества эко-транспорта и доехать на велосипеде до места работы или учебы. Акция пройдет в пятницу, 14 февраля. Об этом сообщает сайт мэрии.

Для участников акции у Нулевого километра с 7 до 10 часов будет работать "энергетическая точка". Здесь организуют тематическую фотозону, велосипедистам предложат угощения и вело-аксессуары.

«Основная цель акции показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Передвижение на нем является хорошим способом заботы о своем здоровье и способствует улучшению экологии. Велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до 5 км, по городу можно передвигаться, избегая пробок», - пояснили в отделе по охране окружающей среды администрации Барнаула.

Каждый участник может рассказать об акции друзьям и коллегам, поделившись в социальных сетях фотографиями с хештегом #наработунавелосипеде22.

Отметим, что по данным портала gismeteo.ru, в день акции будет ясная погода, средняя температура составит до -7 градусов, возможны гололедные явления.

Любопытно, что 14 февраля, в день проведения акции, состоится заседание Барнаульской городской Думы, где будет выбран глава города.

Барнаул принимает участие в акции начиная с 2018 года. Акция инициирована в России проектом «Let’s bike it!» и проходит в феврале, мае и сентябре. В 2019 году количество сотрудников российских компаний, участвующих в акции «На работу на велосипеде», превысило 1 млн человек. На всероссийском уровне акция поддержана министерством транспорта России.
Барнаульские справороссы будут бойкотировать голосование за мэра

Барнаульские справороссы будут бойкотировать голосование за мэра

Новости

Барнаульские справороссы будут бойкотировать голосование за мэра

1264

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (3)

1000

Гость

то есть, зима и гололед не учитываются, или в администрации города будут выдавать зимние велосипеды с шипами, а?

Ответить
Гость
Гость, всю зиму наблюдаю как велосипедисты ездят по городу. Не думаю, что им для этого что-то выдают в администрации. И Вас лично кто-то обязывает ехать на велосипеде? Судя по информации на сайте, акция для тех кто ездит зимой.
Ответить
BikeLike

14 февраля -это международная дата акции "Winter, love, bike, strike!" Аналогия с выборами мэра неуместна, так как весь мир не подстраивался под заседание Барнаульской городской Думы.

Ответить