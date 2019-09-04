«Политсибру» организует круглый стол по проблемам экологии

Новости 11.02.2020 12:10 218

Барнаул несколько лет подряд входит в список из 20 городов с самым загрязненным воздухом. «Политсибру» организует круглый стол по теме «Экология в городе и крае» с участием экспертного сообщества.

В ходе мероприятия планируется обсудить причины, из-за которых Барнаул входит анти-Топ по чистоте воздуха, как этот факт отражается на здоровье людей, возможные пути решения проблемы.

К участию приглашаются ученые, медики, чиновники, экологи, общественники, представители СМИ. Мероприятие пройдет в среду, 12 февраля, в отделе краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. Шишкова, по адресу: ул. Молодежная, 5 (третий этаж).

Время проведения: с 14:00 до 16:00.